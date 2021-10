„Schlagerboom“ (ARD): Kurz vor Show taucht Bild von Silbereisen auf – es zeigt ihn mit einer Legende

Florian Silbereisen präsentiert in der ARD den „Schlagerboom“.

Am Freitag wurde schon munter gefeiert. Und am Samstagabend geht es gleich weiter. Der „Schlagerboom“ der ARD ist wieder in Dortmund. Und natürlich darf da auch Schlager-Superstar Florian Silbereisen nicht fehlen.

Und wenn Florian Silbereisen samt „Schlagerboom“ in der Ruhrmetropole ist, dürfen auch wir nicht fehlen. Alle Infos, Anekdoten und Highlights des „Schlagerboom“ 2021 findest du in unserem Blog.

6:45 Uhr: Am Freitag gab es bereits die Generalprobe in der Dortmunder Westfalenhalle. Und auch Instagram merkte man Florian Silbereisen die Vorfreude sichtlich an. Schon Tage vorher postete der 40-Jährige, der normalerweise nicht unbedingt der Fleißigste bei Social Media ist, reihenweise Fotos.

Dabei tauchte auch ein Bild auf, das kurz vor der Show am Freitagabend aufgenommen worden sein muss. Es zeigt Silbereisen mit einer echten Legende.

„Schlagerboom“: Florian Silbereisen trifft eine Legende

Generationen sind mit seiner Musik, mit seinen Witzen, mit seinen Filmen aufgewachsen. Richtig: Die Rede ist von Kult-Ostfriese Otto Waalkes.

Mit Gitarre und Akkordeon bewaffnet stehen die beiden Stars in einer Kabine. Fertig gemacht für die Show sind sie wohl noch nicht. So stehen bei Silbereisen die Haare zu allen Seiten ab und auch Otto Waalkes hat noch seinen gemütlichen Pulli an. Spaß hat das Duo aber sichtlich.

„Otto Waalkes und ich haben schon vor dem SCHLAGERBOOOM 2021 einen Riesenspaß“, schreibt Silbereisen zu dem Bild. Das glauben wir sofort.

---------------------------------------

Mehr zu Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen: Moderatorin verplappert sich – jetzt ist es raus

Florian Silbereisen: DAMIT berührt er jetzt seine Fans – „einfach nur Gänsehaut”

----------------------------------------

Alle Infos zum „Schlagerboom“ und auch die Corona-Regeln findest du HIER.