Florian Silbereisen: Dieser Schnappschuss lässt Fanherzen höherschlagen – „Berührendes Foto“

Samstag ist es endlich so weit und das lange Warten hat ein Ende: Der „Schlagerboom“ läuft in der ARD und Florian Silbereisen ist selbstverständlich auch dabei. Doch bevor es losgeht, teilt der Musiker noch einen Schnappschuss, der die Fanherzen höher schlagen lässt.

Der Countdown läuft: Der „Schlagerboom“ findet endlich am Samstag statt. Und die Fans von Florian Silbereisen können es anscheinend kaum abwarten. Mit einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram heizt er seine rund 181.000 Follower nochmal so richtig ein.

Florian Silbereisen hat ein Foto gepostet, welches Fanherzen höher schlagen lässt (Symbolbild). Foto: imago / 3S PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen stimmt seine Fans auf Mega-Event ein

Dort steht der Ex von Helene Fischer auf der leeren Bühne der Dortmunder Westfalenhallen. Hier findet das Mega-Event am Samstagabend statt. Alles ist vorbereitet für den „Schlagerboom“. Nur noch die Fans fehlen.

---------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

--------------------

„Die Ruhe vor dem Sturm! Doch der Countdown zur Generalprobe hat schon längst begonnen! Am Freitag und am Samstag feiern wir endlich wieder mit Euch gemeinsam den Schlager so, wie er nur beim ‚Schlagerboom‘ gefeiert wird! Wir sind bereit für den ‚Schlagerboom‘ 2021! Ihr auch?“, wendet er sich fragend an seine Fans.

Florian Silbereisen: Fans sind in heller Vorfreude

Und das Foto kommt bei seinen Anhängern ziemlich gut an: „Das ist ein schönes berührendes Foto“, „Mehr als bereit, Flo“ und „Ich freu mich schon drauf“, heißt es in der Kommentarspalte.

---------------------

---------------------------

Allzulange müssen die Fans ja nicht mehr warten, bis sie ihren Florian Silbereisen auf der großen Bühne bewundern dürfen.

Schlager-Kollegin Beatrice Egli hat mit einem ganz neuen Look überrascht. Schau dir das Bild HIER an. (cf)