Florian Silbereisen: Offizielle Ankündigung vom Sender – DAS darf jetzt jeder wissen

Florian Silbereisen begeistert aktuell die Schlager-Fans. Nach langer Wartezeit kommt Florian Silbereisen jetzt endlich wieder zurück nach Dortmund und zwar in die Westfalenhalle.

Florian Silbereisen moderiert 2021 wieder den „Schlagerboom”. Foto: IMAGO / Eventpress

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der „Schlagerboom“ im vergangenen Jahr ausfallen – jetzt kommt er wieder. Als wäre dieses Comeback nicht schon aufregend genug, kündigen der MDR und Florian Silbereisen jetzt gleich die nächste Überraschung an.

Florian Silbereisen: Schlager-Star moderiert den „Schlagerboom“ in Dortmund – und das gleich zweimal

So wird der „Schlagerboom“ am 22. und 23. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden. Und nun stehen auch endlich die ersten Gäste von Silbereisens Mega-Sause fest.

--------------------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Auf dem ZDF-„TraumschiffÑ fährt Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger mit

----------------------------------------

Und die haben es in sich. So begrüßt Florian Silbereisen laut MDR unter anderem Schauspiel-Legende Didi Hallervorden, Komiker Hape Kerkeling sowie die Schlagerstars Andreas Gabalier, Roland Kaiser und Howard Carpendale.

Florian Silbereisen: Die ersten Stars stehen fest

Ein wenig männerlastig bislang. Aber Florian Silbereisen wird sicher noch die ein oder andere Dame auf der Bühne begrüßen dürfen. So waren beim letzten „Schlagerboom“ unter anderem Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Maite Kelly und natürlich als Überraschungsgast Helene Fischer mit dabei.

Ob die nach der Babybombe auch bei Ex-Freund Florian auf der Bühne stehen wird. Für die Fans wäre das sicher ein lang gehegter Traum. Wir dürfen also gespannt sein.

---------------------------------------

----------------------------------------

Der „Schlagerboom“ wäre nicht die einzig anstehende Musik-Sensation. Ob auch Schlager-Star Vanessa Mai auf der Gästeliste von Florian Silbereisen steht, ist bislang unklar. Erst kürzlich unterbreitete die Sängerin einem TV-Kollegen DIESES skurrile Angebot in ihrer Youtube-Show.

Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer verkündete kürzlich, dass sie schwanger ist. Nun lässt die Schlagerkönigin die nächste Bombe platzen.