Florian Silbereisen: Nach Gefühlsbeichte von Helene Fischer – plant er DAS jetzt mit seiner Ex?

Es war ein emotionaler Abend für Helene Fischer. Die Exfreundin von Florian Silbereisen lieferte ihren Fans ihr allerstes Live-Video auf Youtube, stand dafür Rede und Antwort und sprach unter anderem auch über Florian Silbereisen.

Und eine Frage bleibt nun offen, seit die Schlagersängerin nach Monaten des Untertauchens ihr großes Comeback einläutete: Holt Florian Silbereisen sie auf die große Bühne in seine Show?

Florian Silbereisen: Plant er DAS mit seiner Ex Helene Fischer?

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre ein Paar. Hat er jetzt was Großes vor? Foto: imago images / Sven Simon

Konkret geht es um den legendären Schlagerboom, der am 22. und 23. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden wird. Schon einmal tauchte Helene Fischer dort als Überraschungsgast auf. 2019 ahnte selbst Florian Silbereisen nicht einmal, dass die Sängerin beim Schlagerboom einen Auftritt hinlegte. Und der hatte sich gewaschen!

Wird es in Dortmund also ein Wiedersehen der beiden Schlagerikonen geben?

Florian Silbereisen: Eigener Song von Helene Fischer

Immerhin hat Helene ihrem Ex den Song „Volle Fahrt voraus“ auf ihrem neuen Album „Rausch“ gewidmet. Im Interview sprach die 37-Jährige darüber, dass es eine Art Dankeschön-Song an Flori sei: „Ich hatte das Glück, weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu haben“, so Helene. „Es gab wunderschöne Zeiten und das ist meine Art, Danke zu sagen.“

Für die Fans wäre es zumindest ein Highlight. Schließlich gelten die beiden immer noch als DAS Schlager-Traumpaar schlechthin. Zumindest musikalisch. Bislang hat Florian Silbereisen sich nach dem emotionalen Interview seiner Ex noch nicht öffentlich gemeldet.

Ein gemeinsamer Auftritt beim Schlagerboom wäre immerhin eine schöne Art des neuen DSDS-Jurors, Helene wiederum für die Song-Widmung danke zu sagen.

Warum die Branche für Helene Fischer aber nicht immer so leicht ist, hat sie nun in einem überraschenden Statement verraten. Hier kannst du ihre emotionalen Worte lesen >>> (jhe)