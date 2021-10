Florian Silbereisen überglücklich – „Gänsehaut“

Es ist ein Bild voller Glück. Voller Lebensfreude. Voller Spaß. Es ist ein Bild, das Florian Silbereisen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Dortmunder Westfalenhalle an seine Fans schickte.

Im schwarzen Sakko und weißem Shirt steht der Entertainer auf der Bühne des „Schlagerboom 2021“, der am Wochenende in Dortmund startet. Moderator? Natürlich Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen: Endlich ist es wieder so weit

Und der scheint sich nach einem Jahr Corona-Pause, wegen der Pandemie musste der „Schlagerboom“ vergangenes Jahr abgesagt werden, wie Bolle auf die Abende in Dortmund zu freuen.

Denn in diesem Jahr gibt's den „Schlagerboom“ gleich doppelt. Am Samstag die Liveshow für die ARD und auch am Sonntag lädt Silbereisen noch einmal in die Westfalenhalle.

Florian Silbereisen begrüßt Stars wie Andreas Gabalier oder Bonnie Tyler

Und das mit einer Gästeliste, die sich gewaschen hat. Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Hape Kerkeling, Dieter Hallervorden, Bonnie Tyler, Jürgen Drews, DJ Ötzi, David Garrett, Mickie Krause, Matthias Reim, Ben Zucker, Thomas Anders und Otto Waalkes sind nur einige der hochkarätigen Stars, die auf der Bühne der Westfalenhalle stehen werden.

Oder wie es Florian Silbereisen so schön bei Instagram sagt: „Heute war es endlich so weit: Die ersten Proben auf der Bühne in der legendären Westfalenhalle in Dortmund zum SCHLAGERBOOOM 2021! Gänsehaut bei den ersten Schritten…“

Die dürften wohl auch die Fans haben, wenn sie Samstag nach einem Jahr Pause endlich wieder ihren Flori sehen.

