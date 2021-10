Florian Silbereisen mit großer Ankündigung – „Jetzt ist es offiziell“

Florian Silbereisen mach es offiziell! Der Schlagerstar hat auf seinem Instagram-Account jetzt die Bombe platzen lassen.

Während seine Ex-Freundin Helene Fischer derzeit mit ihrer Schwangerschaft und ihrem neuen Album für Schlagzeilen sorgt, fiebert Florian Silbereisen auf etwas ganz anderes hin.

Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen. Foto: 3S / PHOTOGRAPHY

Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen

Nur noch wenige Tage sind es bis zum „Schlagerboom 2021“! Während die Show im letzten Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, kann sie in diesem Jahr wie geplant stattfinden. Und das freut natürlich auch den 40-Jährigen.

Das Event findet am 23. Oktober in Dortmund statt. Jetzt hat Florian Silbereisen weitere Gäste bekanntgegeben, die bei der ARD-Show am Samstagabend mit dabei sein werden.

Florian Silbereisen gibt weitere Gäste für „Schlagerboom 2021“ bekannt

Für das Event ist der Moderator bereits auf Klamottenjagd. Klar, das Outfit muss bei solch einer großen Veranstaltung sitzen. Auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss posiert der Musiker allen Anschein nach in einer Umkleidekabine. Dabei hält er zwei Kleiderbügel inklusive Hosen in der Hand.

„München an einem Samstag… Gute Idee, um Shoppen zu gehen! Nur noch 6 Tage bis zum ‚Schlagerboom 2021‘ in Dortmund und jetzt ist es offiziell: Matthias Reim, Thomas Anders und Ben Zucker sind auch mit dabei! Bis dahin muss ich aber spätestens ein Outfit gefunden haben“, lässt er seine rund 180.000 Follower auf Instagram wissen.

Florian Silbereisen fiebert dem Event entgegen

Echte Leckerbissen also für waschechte Schlagerfans. Außerdem mit am Start sind übrigens unter anderem Roland Kaiser und Andreas Gabalier.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Florian Silbereisen auch das passende Outfit findet.

Seine Schlager-Kollegin Beatrice Egli hat kürzlich ein Geständnis abgeliefert. DAS macht sie nur heimlich. Hier mehr. (cf)