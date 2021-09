Beatrice Egli gesteht: DAS macht sie nur heimlich – „Da sind wohl alle Frauen gleich“

Auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen, befinden wir uns tatsächlich schon wieder im Herbst und damit auch in einer deutlich dunkleren Jahreszeit. Während es einigen Menschen davor graut, ihre Heizung wieder anstellen zu müssen, kann Beatrice Egli der frühen Dunkelheit etwas Positives abgewinnen.

Denn so bleibt ihr noch mehr Zeit, um ihrem heimlichen Hobby nachzugehen. Im Netz spricht Beatrice Egli nun erstmals darüber – und die Reaktion ihrer Fans könnte kaum eindeutiger sein.

Beatrice Egli offenbart: Sie schaut gerne heimlich in fremde Wohnungen hinein

Was macht Schlagerstar Beatrice Egli wohl am liebsten, wenn sie nicht gerade das Matterhorn besteigt oder auf der Bühne steht und ins Mikrofon singt? Die Antwort liefert uns die 33-Jährige jetzt höchstpersönlich via Instagram.

Beatrice Egli ist ganz offen vor ihren Fans. Foto: IMAGO / HOFER

Zu einem Foto von sich bei einem Spaziergang schreibt Beatrice: „Durch leere Straßen schlendern und ganz heimlich kurze Blicke in beleuchtete Fenster werfen. Mögt ihr das auch so gerne?“ Outet sich die Schweizerin hier etwa als Voyeuristin? Nein, Quatsch!

Beatrice Egli unsicher: „Geht euch das auch so?“ – Fans antworten sofort

Beatrice Egli interessiert sich einfach für die Inneneinrichtung fremder Menschen. „Ich finde das immer wahnsinnig spannend, wie andere Wohnungen so eingerichtet sind, in welcher Farbe die Wände gestrichen sind oder welche Lampen von der Decke hängen. Geht euch das auch so?“, möchte sie von ihren Followern wissen.

Und die reagieren sofort. „Ohja, auch immer wenn man mit dem Auto unterwegs ist als Beifahrer und dann in beleuchtete Fenster guckt. Ich mag es auch total gerne“, kommentiert ein Fan. Ein anderer schreibt: „Geht mir auch so, vor allem beim Gassigehen am Abend.“

Ein Mann erkennt in Beatrices Worten sogar seine eigene Partnerin wieder: „Oh Beatrice, da sind wohl alle Frauen gleich. Ich kenne das von meiner auch so.“

Allein ist Beatrice Egli also ganz sicher nicht mit dieser Vorliebe. Selbst TV-Moderatorin Ina Müller singt auf ihrem neuen Album: „Lass uns Leuten in die Wohnung gucken gehen.“

Schlagerstar Florian Silbereisen hingegen hat derzeit ganz andere Sorgen. Wer schon bald seinen Job beim ZDF-„Traumschiff” übernehmen könnte, erfährst du hier.