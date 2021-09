Beatrice Egli ist fassungslos: „Zum allerersten Mal in acht Jahren“

Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Das hat Beatrice Egli definitiv nicht kommen sehen.

Völlig entgeistert meldet sich Beatrice Egli in ihrer Instagram-Story zu Wort. Diesen Schock muss die Schweizerin erst einmal mit ihren Fans verarbeiten.

Beatrice Egli perplex: „Das ist wirklich unfassbar“

„Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Das ist wirklich unfassbar“, beginnt Beatrice Egli zu erzählen. Dabei hält sie die Handykamera ganz nah an ihr Gesicht. Oje, was kommt jetzt?

Beatrice Egli kann es einfach nicht glauben. Foto: IMAGO / APress International

Keine Sorge, es sind gute, gar großartige Neuigkeiten, die Beatrice zu verkünden hat. Denn: „Zum allerersten Mal in acht Jahren“ steht die Sängerin mit einer ihrer Platten auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

-----------------------

Das ist Beatrice Egli:

Beatrice Margerite Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen geboren

Die Schweizerin begann ihre Gesangskarriere bereits mit 14 Jahren

Ihren großen Durchbruch erlangte Beatrice Egli 2013 durch ihren Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ – über 70 Prozent der Zuschauer stimmten für die Blondine

Seit ihrer DSDS-Teilnahme hat die Sängerin acht Studioalben veröffentlicht – im August 2020 erschien ihr Best-of-Album „Bunt“

Beatrice Egli ist die bislang erfolgreichste Schweizer Künstlerin

-----------------------

Beatrice Egli ganz emotional: „Ein unvergesslicher Moment“

Ihr neues Album „Alles was du brauchst“ ist erst am 27. August erschienen und direkt an die Spitze der Charts gestürmt. Wow! Das muss ihr erst einmal jemand nachmachen.

Doch diesen Erfolg hat sich Beatrice Egli nicht nur selbst zu verdanken. „Dazu bedarf es viele großartige Menschen, die mit ganz viel Leidenschaft mit mir zusammenarbeiten. Und natürlich braucht es euch!“, erinnert die 33-Jährige ihre Fans.

-----------------------

Und dafür wird ihnen Beatrice offenbar auf Ewigkeiten dankbar sein. „Ich trage es tief im Herzen und es bleibt ein unvergesslicher Moment für mein Leben“, gibt die Musikerin zu. Schön zu sehen, dass sich selbst die ganz Großen noch über solche Erfolge freuen können.

Die Fans hingegen stellen sich derzeit nur eine Frage: Was läuft wirklich zwischen Beatrice Egli und ihrem Schlager-Kollegen Florian Silbereisen? Die Antwort erfährst du hier.