Florian Silbereisen: Moderatorin verplappert sich – jetzt ist es raus

Lange ist es nicht mehr hin, dann darf Florian Silbereisen endlich wieder Fans in der Dortmunder Westfalenhalle begrüßen. Und das gleich an zwei Tagen. Denn wurde der „Schlagerboom“ in den vergangenen Jahren stets live an einem Abend ausgestrahlt. Gibt es 2021 zwei Termine.

Klar, dass Florian Silbereisen da nicht an Stars geizt. Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Hape Kerkeling und Dieter Hallervorden waren schon bekannt. Nun hat Silbereisens Sender der MDR gleich noch eine ganze Rutsche Stars nachgelegt.

Florian Silbereisen: DIESE Stars kommen zum „Schlagerboom“ in die Westfalenhalle

So wird sich Rock-Röhre Bonnie Tyler in der Westfalenhalle zu Dortmund die Ehre geben. Dazu kommen Jürgen Drews, DJ Ötzi und Mickie Krause sowie ein echter Superstar. Stargeiger David Garrett wird auch dabei sein.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Und einer, den der MDR eigentlich noch nicht verraten wollte. Das tat dafür eine MDR-Moderatorin. Allerdings eher versehentlich. So hatte sich Eric Philippi im „MDR Riverboat“ den Fragen von Jörg Kachelmann und Kim Fisher gestellt. So weit, so normal. Doch bei der Verabschiedung verplapperte sich Kim Fischer.

Florian Silbereisen: HIER verplappert sich Kim Fisher

MDR-Moderatorin Kim Fisher. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

So hatte Jörg Kachelmann ihn noch über seine Single „Schockverliebt“ ausgequetscht, als bereits die Schlussmelodie ertönte. Da konnte es sich Kim Fisher nicht nehmen lassen, schöne Grüße an den Sänger zu senden. „Und viel Glück beim 'Schlagerboom', rief die 52-Jährige. Upps. Das sollte eigentlich noch geheim bleiben.

Es ist offiziell. DIESE Nachricht wird die Fans von Florian Silbereisen sehr glücklich machen.