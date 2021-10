„Schlagerboom“ (ARD): Harte Maßnahme – Fans müssen DAS beachten

Am Freitag und Samstag ist es endlich so weit. Nach einer Pause im vergangenen Jahr kommen Florian Silbereisen und der „Schlagerboom“ endlich wieder nach Dortmund. Und das sogar doppelt.

Am Freitag und Samstag wird Florian Silbereisen Fans zum „Schlagerboom“ in Dortmund begrüßen. Zwei Tage Party also. Doch damit auch wirklich jeder Spaß an der Veranstaltung hat, hat man beim ARD-„Schlagerboom“ ein ausführliches Sicherheitskonzept erarbeitet.

Florian Silbereisen präsentiert am Wochenende den „Schlagerboom“. Foto: IMAGO / Future Image

„Schlagerboom“: ARD setzt auch die 2G-Regel

Demnach gilt beim „Schlagerboom“ in Dortmund die sogenannte 2G-Regel. Sprich: Nur Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind, dürfen mit Florian Silbereisen singen und tanzen.

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Silbereisen wurde am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau geboren

Durch einen Auftritt bei Carmen Nebel gelang dem Musiker 1999 der Durchbruch

Seit Februar 2004 moderiert Florian Silbereisen die „Feste der Volksmusik“ im Ersten

Zwei Jahre später gab er sein Schauspieldebüt im ARD-Film „König der Herzen“ sowie sein Musical-Debüt in „Elisabeth“

Von 2008 bis 2018 waren er und Sängerin Helene Fischer das Traumpaar der Schlagerszene

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

Ausnahmen werden für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gemacht. Sie dürfen mit einem schriftlichen oder elektronischen Nachweis eines negativen PoC-Antigentests (Schnelltesdt) in die Westfalenhalle, der nicht älter als sechs Stunden ist und von einem anerkannten Labor oder einer zertifizierten Teststelle ausgestellt wurde.

„Schlagerboom“: Noch gibt es Tickets

Gleiches gilt auch für Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Dies muss allerdings durch ein Attest belegt werden. Tickets gibt es übrigens noch für beide Veranstaltungstage.

