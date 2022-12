Schlager-Star Nino de Angelo sendet überraschende Botschaft an Fans – „Rückruf-Aktion“

Dieses Video hat sich so manch ein Fan sicherlich zwei Mal angeschaut! Schlager-Star Nino de Angelo hat sich mit einer besonderen Botschaft bei seinen Fans gemeldet – und die hat es in sich.

Für viele kam sie vermutlich überraschend. Denn Nino de Angelo hat seine eigene „Rückruf-Aktion“ verkündet. Was dahinter steckt? Das verraten wir dir hier.

Schlager-Star Nino de Angelo startet „Rückruf-Aktion“

Mit dieser Nachricht hatte der Schlager-Star im Sommer dieses Jahres für Schlagzeilen gesorgt: Gegenüber der „Bild“-Zeitung hatte er sein Karriereende verkündet. 2023 sollte noch sein neues Album erscheinen, 2024 wollte er auf Tour gehen, hieß es damals.

Seine Begründung: Er wolle schlichtweg leben. Ohne den Termindruck im Nacken zu haben. Zeit mit der Familie verbringen. Doch jetzt scheint der 58-Jährige andere Pläne zu haben. Bei Instagram hat er ein Video geteilt, das er mit dem Titel „Rückruf Aktion“ versehen hat.

Was dahinter steckt? „Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt“, sagt der Sänger in die Kamera: „Ich verkünde jetzt hiermit den Rücktritt vom Rücktritt. Ich mache einfach weiter. Das Leben könnte langweilig werden, wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehe.“

Schlager-Star denkt nicht ans Aufhören

Also doch kein Karriere-Ende? Offenbar nicht. „Wir rocken weiter bis der Arzt kommt“, sagt Nino de Angelo in dem Instagram-Video. „Keine Abschiedstournee. Kein letztes Album. Immer weiter, okay?“ Dazu inspiriert habe ihn wohl auch die Sendung ARD Brisant, in der er viel über Abschiedstourneen und Künstler, die zurücktreten wollen, gesehen habe.

Konkretere Pläne verrät er noch nicht. Aber für den Moment scheint seinen Fans genau diese Nachricht auch zu reichen. „Ich finde es wirklich gut, dass du weitermachst. Denn deine Lieder und Texte geben mir in schlechten sowie guten Zeiten einfach Kraft weiterzumachen“, kommentiert ein Fan. „Deine Fans und ich werden immer bei dir sein“, verspricht jemand anderes.