PUR auf Schalke: Nach Ticket-Ansturm geht die Nachricht um – Fans rasten aus

Der Konzert-Wahnsinn in der Veltins-Arena auf Schalke geht weiter! Nachdem im Sommer 2024 Taylor Swift, AC/DC und Rammstein nach Gelsenkirchen kamen, stehen für das kommende Jahr gleich weitere Top-Künstler auf der Liste: Neben Rock-Legende Bruce Springsteen hat auch die deutsche Kultband PUR ein Konzert im Ruhrgebiet angekündigt.

Am 6. September 2025 feiert die Truppe die große „PUR & Friends – 30 Jahre Abenteuerland“-Jubiläumsshow in der Veltins-Arena auf Schalke. Der Ansturm auf die Tickets war enorm. Jetzt will PUR auf die große Nachfrage reagieren und hat eine besondere Aktion angekündigt. Doch die stößt bei ihren Fans nur auf wenig Gegenliebe.

PUR auf Schalke: News nach Ticket-Ansturm

Auf Instagram postete PUR-Frontmann Hartmut Engler am Montag (14. Oktober) ein Video, in dem er seinen Fans etwas wichtiges mitteilen wollte. Das Konzert am 6. September sei nämlich kurz davor, komplett ausverkauft zu sein. „Die Kartennachfrage ist so groß, dass wir uns überlegt haben: Wie lassen wir denn noch mehr an ganzen der Freude teilhaben?“, erzählt Engler.

Deshalb habe die Band beschlossen, „dass ihr (die Fans, Anm. d. Red.) auch an unserer Generalprobe als Publikum mitwirken dürft“, verkündet der PUR-Sänger. Die findet logischerweise einen Tag vor dem Konzert statt – also am Freitag, dem 5. September.

PUR veranstaltet öffentliche Generalprobe

Der Band beim Proben zuhören? Einen Blick hinter die Kulissen bekommen, wie die Truppe einzelne Acts bespricht und durchplant? Das klingt doch nach einer interessanten Möglichkeit für Fans. Doch offenbar sehen das nicht alle Anhänger so.

Unter dem Video auf dem Instagram-Kanal von PUR häufen sich sofort die Kommentare – und die sind alles andere als freundlich. Ein Auszug:

„Find ich echt frech.“

„Ich kann vor allem nicht nachvollziehen, warum das auch Geld kostet. Sorry, aber ich find’s blöd gedacht, zumal dann auch zu viel Videos im Netz landen, dass man zum Haupt-Konzert nicht mehr hingehen braucht.“

„Macht einen zweiten Termin auf Schalke. Dann kommen noch mehr.“

Doch es gibt auch Fans, die erleichtert sind, weil sie zuvor kein Konzertticket erhalten haben und nun doch noch eine Chance zu bekommen, PUR live zu erleben. „Oh mein Gott, danke“, schreibt eine Nutzerin. „Ich kann am 6.9. nicht wegen einer Hochzeit und bin so dankbar.“

Vorverkauf ab Dienstag

Der Vorverkauf startet für o2-Kunden bereits am Dienstag (15. Oktober) um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf über Eventim am Donnerstag (17. Oktober) um 10 Uhr – und der allgemeine Vorverkauf am Freitag (18. Oktober), ebenfalls um 10 Uhr. Zum Preis des Generalproben-Tickets gibt es zurzeit noch keine Infos.