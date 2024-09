Schlager-Star spricht Klartext über Stefan Raab: „Hat ihm wohl zu denken gegeben“

Das große Comeback von Stefan Raab am 14. September hat ganz Deutschland in Atem gehalten. Nach fast zehn Jahren kehrte der Entertainer mit einer Primetime-Show der Superlative auf die Fernsehbildschirme zurück.

Besonders das Schlager-Duo „Die Amigos“ hatten nach dem Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Halmich Grund zur Freude. Schließlich haben die Fernsehlegenden ihren Song „Auch im Porsche fallen Tränen“ erwähnt. Im Interview mit Schlager.de machen Bernd und Karl-Heinz nun ein Geständnis.

Stefan Raab kürt Sommerhit des Jahres

Das neue Album der Amigos „Stimmen der Nacht“ begeistert Jung und Alt und die erste Single-Auskopplung „Auch im Porsche fallen Tränen“ ist ein wahrer Ohrwurm. Die Schlagerstars befinden sich nach wie vor auf der Überholspur, ihre treuen Fans reisen den Musikern sogar auf ihren Tourneen hinterher.

Auf den ersten Blick haben Stefan Raab und die Amigos wenig gemeinsam. In seiner Comeback-Show hat der Entertainer dann jedoch überraschenderweise den „Porsche“-Hit des Schlager-Duos zum Sommerhit des Jahres deklariert. Ist das etwa der Beginn einer Zusammenarbeit der Künstler, die musikalisch kaum unterschiedlicher sein könnten?

Im Interview mit Schlager.de winken die Amigos jedoch ab und Bernd bekundet: „Dass wir in eine Stefan-Raab-Show eingeladen werden, glaub ich kaum. Er macht keinen Schlager, er macht sein Ding, das macht er gut und der Porsche-Song, hat ihm wohl zu denken gegeben. So waren wir bei der ersten Sendung mit einem Titel vom neuen Album dabei.“ Also sollten sich die Fans der Amigos nicht allzu große Hoffnungen in Sachen musikalischer Zusammenarbeit machen.

Karl-Heinz zeigt sich über die Erwähnung von Stefan Raab jedoch äußerst erfreut. Der Musiker erzählt: „Ich find das gut, dass er unseren Porsche als Sommer-Hit ausgerufen hat. Er läuft jetzt überall. Danke, Stefan!“ Somit hat der Entertainer den Schlagerstars zumindest einen kleinen Gefallen getan.

