„Wer weiß denn sowas?“: Wo ist Bernhard Hoëcker? Fans suchen ARD-Star

Es spukt in der ARD-Quizshow! Am Donnerstagabend (31. Oktober) stand „Wer weiß denn sowas?“ ganz im Zeichen von Halloween. Moderator Kai Pflaume sowie seine Gäste ließen es sich nicht nehmen, in schräge Kostüme zu schlüpfen. Doch statt Fragen und Antworten waren es die Verkleidungen, die für Aufsehen sorgten.

Die Fernsehmoderatoren Harry Wijnvoord und Marijke Amado waren zu Gast und kaum wiederzuerkennen. Zusammen mit Elton und Bernhard Hoëcker verwandelten sie sich in Charaktere der berühmten Wednesday Addams Familie. Besonders Hoëcker rückte ins Visier der Fans und sorgte für reichlich Kommentare.

„Wer weiß denn sowas?“: Halloween sorgt für Lacher

Schon vor der Ausstrahlung veröffentlichte der Instagram-Kanal der Show ein wildes Video, das die Stars in ihren Halloween-Kostümen zeigte. Elton als Butler Lurch, Amado als Wednesday, Wijnvoord als Onkel Fester, Bernhard Hoëcker als Morticia und Kai Pflaume als Gomez Addams – die Verkleidungen waren der Hit.

Unter dem Beitrag auf Instagram sammelten sich die Kommentare und sorgten für Lacher ohne Ende. Auch Promis wie Entertainer Knossi, Schlagersänger Lorenz Büffel und ZDF-Star Stephanie Stumpf ließen es sich nicht nehmen, ein paar Lach-Emojis zu hinterlassen. Besonders Bernhard Hoëcker sorgte für heitere Diskussionen.

„Warum ist Bernhard nicht verkleidet..?“, witzelte ein Fan. Ein anderer kommentierte: „Haha, voll lustig. Aber Bernhard braucht noch ein Kostüm.“ Ein weiterer meinte: „Was für eine edle Dame der Herr Hoëcker abgibt“, und ein anderer User staunte: „Krass, ich habe Bernhard kaum erkannt.“

Die Halloween-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ sorgte für jede Menge Unterhaltung und Lacher statt Grusel.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.