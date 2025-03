„Wer weiß denn sowas?“: Elton lässt Kandidat im Stich – „Viel Spaß“

Wochenauftakt in der ARD – und natürlich heißt es auch am Montagabend (31. März) wieder: „Wer weiß denn sowas?“! Diesmal im Rate-Duell: Buchautor und TV-Star Johannes „Hannes“ Ringlstetter gegen Kabarettist Claus von Wagner. Mit dabei sind natürlich auch Moderator Kai Pflaume und die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton.

Doch im Team Elton läuft es von Anfang an nicht rund! Er und sein Mitstreiter Claus von Wagner müssen sich gleich zu Beginn mit der Kategorie „Wahlen“ auseinandersetzen. Von Wagner ahnt das Schlimmste: „Da kann man sich als Kabarettist jetzt ordentlich blamieren.“ Elton reagiert trocken: „Ja, dann viel Spaß.“ Unterstützung von dem Quizmaster? Fehlanzeige!

„Wer weiß denn sowas?“ startet mit kniffliger Frage

Claus von Wagner und Elton starten in den Abend – und das mit einer Kategorie, für die Köpfchen gefragt ist. Die alles entscheidende Frage:

„Wird bei der Bundestagswahl in einem Wahllokal ein Wahlzettel abgegeben, der eigentlich für einen anderen Wahlkreis gültig ist…?“:

A: ist nur die Erststimme gültig.

B: sind beide Stimmen gültig.

C: sind dennoch beide Stimmen gültig.

Elton will das Feld vorerst seinem Team-Kollegen Claus von Wagner überlassen und macht deutlich, dass er von der Kategorie nicht allzu viel hält. Lässt er den Kabarettist etwa im Stich?

Elton reagiert deutlich – „Wie dumm ist das denn?“

Nach dem anfänglichen Seitenhieb zeigt Elton natürlich seinen Teamgeist und rät fleißig mit. Lange diskutieren der Quizmaster und Claus von Wagner hin und her und versuchen, die richtige Antwort herauszufinden. Am Ende fällt Elton die Entscheidung – und liegt daneben! Richtig wäre Antwort A gewesen. Damit startet das Team mit null Euro in den Abend.

Elton ist sichtlich genervt: „Wir haben falsch gelesen, wie dumm ist das denn?“ Auch Claus von Wagner kann es kaum fassen. Doch immerhin: Das Publikum nimmt ihren Auftakt mit Humor und spendiert den beiden trotzdem Applaus.

Mehr Promi-News:

Übrigens: Nach zehn Jahren Quizshow verlässt Elton „Wer weiß denn sowas?“. Am 26. April wird er in der ARD im Rahmen einer großen Extra-Ausgabe gebührend verabschiedet. Der Grund für sein überraschendes Aus? Er möchte mehr Zeit für sich und seine Familie.