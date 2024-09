Helene Fischer geht musikalisch neue Wege – „War viele Jahre mein großer Wunsch“

Spätestens mit ihrem Album „Farbenspiel“ sicherte sich Helene Fischer einen Platz im Schlager-Olymp. Seitdem definiert die Sängerin die Superlative für sich neu. Bekannt und beliebt ist die Sängerin vor allem für ihre Party-Schlagerlieder, aber auch die tiefgründigen Songs – und natürlich auch ihre imposanten Bühnenshows mit körperlich anspruchsvollen, akrobatischen Einlagen.

Doch nun will Helene Fischer einen ganz anderen musikalischen Weg gehen. Denn auf Instagram hat die 40-Jährige am Freitagmorgen (20. September) ein neues Album angekündigt – und das klingt ganz anders als gewohnt.

Helene Fischer bringt Kinderalbum raus

„Ich habe mir die Zeit genommen, um ein Kinderlieder-Album aufzunehmen, weil das tatsächlich schon viele Jahre mein großer Wunsch war“, lässt die Sängerin die Bombe nun platzen. Für und mit Kindern hat Helene Fischer ein Album aufgenommen, indem sie den Klassiker-Kinderliedern ihre Stimme verleiht.

Eine erste Soundprobe liefert die Musikerin ihren Fans ebenfalls in einem kleinen Einspieler. So werden bekannte Songs wie das Fliegerlied von Tim Toupet und „Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand“ auf dem Album sein.

„Es geht auch noch weiter“

„Lieder sind ja nicht nur dazu da, um Unterhaltung und Freude zu bereiten, sondern man kann dabei wirklich noch was lernen. Ich bin total happy, dass das erste Album jetzt im Kasten ist, aber es geht auch noch weiter“, holt die 40-Jährige weiter aus. Geplant sei für den Anfang beispielsweise ein Soundbuch, wo Kleinkinder die ersten zarten Annäherungsversuche mit der Musik wagen können.

Im Dezember 2021 wurde Helene Fischer erstmals selbst Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Thomas Seitel haben die Eltern eine kleine Tochter. Vielleicht war auch sie eine Inspiration für das neue Kinderlieder-Album mit dem Titel „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“. Datum für die Neuerscheinung soll der 1. November 2024 sein.