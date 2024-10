Rewe-Kundin zeigt ihren ungewöhnlichen Einkauf – sie ist keine Unbekannte

Als „das neue Traumduo am Schlagerhimmel“ wurden Nino de Angelo (60) und Jenice (35) in der „Giovanni Zarrella Show“ (2024) vorgestellt. Dort sangen sie ihre gemeinsame Hit-Single „Willst du mit mir gehn“ – und sahen sich dabei tief in die Augen. Logisch, dass nicht nur der Kuss auf der Bühne für Furore sorgte, sondern auch ihre Instagram-Präsenz zahlreiche Fans anzog.

Und wie sollte es anders sein, teilte die 35-Jährige dort allerhand. So auch ihren Rewe-Einkauf, der für XXL-Erstaunen sorgen sollte.

Rewe: Nino de Angelos Bühnen-Kollegin zeigt XXL-Einkauf

Die Sängerin teilt mit ihren 228.000 Followern (Stand: 30. Oktober 2024) nicht nur zahlreiche Videos und Schnappschüsse, sondern auch viele private Einblicke. Und wie könnte es anders sein, nimmt sie ihre Follower auch mit zum Shoppen. Allerdings nicht für Klamotten oder Schmuck, sondern ausgerechnet für Lebensmittel.

Doch der Einkaufswagen war nicht etwa mit leckeren Nudeln, einer schmackhaften Pizza oder ein paar Süßigkeiten gefüllt – ganz im Gegenteil. Wie die „tz“ berichtet, landeten ausschließlich gesunde Dinge in dem Einkaufswagen, den die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story zeigte. So fanden sich neben Unmengen von Möhren auch einige Gurken sowie Weintrauben, Heidelbeeren und Fenchel. Aber auch Samen waren dabei: So wollte sie offenbar Chiasamen und Kürbiskerne kaufen.

„Auf Ernährung achten“: Schlager-Star erklärt sich

Doch halt: Wer jetzt denkt, was daran so ungewöhnlich sein soll, weil sie vielleicht noch allerlei Hartweizenprodukte zu Hause hat, der irrt. Die Sängerin macht nämlich eine Kur mit den Rewe-Produkten. So berichtet sie: „Ich hab mich während der Tour oft ungesund ernährt. Backstage gab es Chips und Cola. Jetzt möchte ich mich wieder richtig fit machen und auch wieder auf meine Ernährung achten. Daher jetzt erstmal eine Woche Detox – mit selbstgemachten Säften.“

In diesem Sinne: Guten Hunger oder besser gesagt guten Durst. Und eines ist sicher, nach der Detox-Kur schmeckt der Schoko-Nikolaus bestimmt doppelt und dreifach so gut.