Rewe-Kunde bezahlt mit Bargeld – an der Kasse traut er seinen Augen kaum

Während die einen Kunden an der Rewe-Kasse es bevorzugen, selbst jeden noch so kleinen Betrag einfach und bequem mit ihrer EC-Karte zu bezahlen, gibt es gleichzeitig auch noch die Fraktion, die lieber zum Bargeld greift. Das Zahlen mit Scheinen und Münzen erfreut sich in Deutschland nach wie vor großer Beliebtheit – alleine im Jahr 2022 wurde fast jeder dritte Bezahlvorgang in der Bundesrepublik mit Bargeld abgewickelt.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einige Bargeld-Fans befürchten, dass beim Einscannen der EC-Karte auch ungewollt persönliche Daten ausspioniert werden – andere wiederum schätzen einfach das haptische Gefühl der Bargeld-Zahlung.

Doch egal, welche Zahlungsmethode man bevorzugt – was dieser Rewe-Kunde an der Kasse erlebte, wäre bei einer Kartenzahlung definitiv nicht möglich gewesen.

Rewe-Kunde zahlt mit Bargeld

Der Kunde hatte seinen Einkauf bei Rewe erledigt und wollte an der Kasse bezahlen. Natürlich bar. Also zückte er Scheine und Münzen, händigte sie dem Kassierer aus und nahm sein Rückgeld entgegen.

Doch als er anschließend genauer hinsah, was ihm der Rewe-Kassierer da zurückgegeben hatte, traute er seinen Augen nicht!

Besondere Zwei-Euro-Münze als Rückgeld

Die Zwei-Euro-Münze, die er in der Hand hielt, war keineswegs nur im klassischen Gold und Silber gehalten – nein, auf der Rückseite zierte sie ein Motiv mit grünen und roten Farbelementen und dem Portrait eines Mannes. Umgehend postete der Rewe-Kunde ein Foto der Münze im Social-Media-Forum „Reddit“. Was hat es damit auf sich?

Ein genauer Blick auf das Motiv – oder ein Blick in die Reddit-Kommentare – liefert schnell die Antwort. „Ist eine Sammlermünze zum 200. Geburtstag von Giuseppe Verdi“, schreibt ein Nutzer. Und tatsächlich: Unter dem Portrait auf der Münze ist auch die Aufschrift „G. Verdi“ zu lesen.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der italienische Komponist Guiseppe Verdi (1813-1901) machte sich einst mit seinen legendären Opern einen Namen, wie beispielsweise den Shakespeare-Adaptionen „Otello“ und „Falstaff“.

Sein 200. Geburtstag, zu dem diese Münze angefertigt wurde, war allerdings bereits im Jahr 2013 – also vor elf Jahren. Einen großen Sammler-Wert trauen die Reddit-Nutzer dem Stück jedoch nicht zu. „Für 50 Euro könntest du sie verkaufen“, schätzt ein User – betont jedoch: „Ich würde sie behalten.“