„Schlag den Star“-Zuschauer gehen auf Kaya Yanar los: „Respektlos“

Es war ein langer, es war ein anstrengender Abend. Wie bei „Schlag den Star“ mittlerweile an der Tagesordnung, endete auch das Comedy-Duell Kaya Yanar gegen Paul Panzer nicht vor Mitternacht. Im Gegenteil, es dauerte noch viel länger. Um 1.33 Uhr hatten es die beiden Kontrahenten endlich geschafft.

Ein glücklicher, aber sichtlich erschöpfter Paul Panzer konnte den transparenten Geldkoffer an sich nehmen. Ein ebenso erschöpfter, aber weniger glücklicher Kaya Yanar musste sich geschlagen geben. Und kassierte während und nach der Show auch noch die Kritik der „Schlag den Star“-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

Kritik für „Schlag den Star“-Auftritt von Kaya Yanar

Der Grund: Die Fans warfen dem 50-Jährigen fehlenden Respekt und Siegeswillen vor. „Sehr unangenehme Stimmung ab dem Bowling Spiel. Ich fand die Sprüche von Kaya sehr unpassend und zum Teil auch echt drüber. Man merkte deutlich wie angefressen alle waren. Mit so einem Verhalten hat sich Kaya keinen Gefallen getan. Auch immer die Anspielungen auf Eltons Sendung bei RTL. Da war wohl jemand neidisch. Und dann im letzten Spiel keinen Siegeswillen gezeigt und innerlich aufgegeben. Ich freue mich, dass Paul gewonnen hat. Er hat es ernst genommen und gekämpft. Und witziger war er auch“, schrieb beispielsweise eine Zuschauerin auf der „Schlag den Star“-Instagramseite.

Ein anderer ergänzt: „Ganz ehrlich man braucht den Scheiß echt nicht mehr gucken. Nehmt doch Leute, die auch Bock darauf haben und die sich in jedem Spiel reinhängen, um das Geld zu gewinnen und nicht irgendwelche XYZ-Promis die eh keine Lust haben und alles ins Lächerliche ziehen.“ Während ein Dritter schreibt: „Peinlich, peinlicher, am peinlichsten: Kaya. So unangenehm.“

Doch was war los? Während der Sendung hatte Kaya Yanar immer wieder mit Sprüchen provoziert, war schadenfroh, wenn seinem Konkurrenten Paul Panzer etwas nicht gelang, wirkte am Ende gar lustlos. Zwischenzeitlich war sogar Elton der Kragen geplatzt. Eine schwache Leistung des Komikers. Umso größer die Freude bei der Zuschauerschaft, dass es am Ende Paul war, der „Schlag den Star“ für sich entscheiden konnte.