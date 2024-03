„Schlag den Star“: Plötzlich schreitet Elton ein: „Du blutest!“

ProSieben liefert am Samstagabend (30. März) wieder beste Unterhaltung, wenn zwei Schwergewichte der Comedy-Szene bei „Schlag den Star“ aufeinandertreffen. Kaya Yanar und Paul Panzer stellen sich in der Arena nicht nur einander, sondern auch den Herausforderungen des Wettkampfes.

„Schlag den Star“: IHM geht die Luft aus

Die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum erwartet gespannt das fünfte Spiel des Abends, das nicht ohne Folgen bleiben wird. Die Aufgabe: Mit nichts als ihrer Atemkraft müssen die Kontrahenten Tischtennisbälle über die Platte pusten, um sie auf der gegnerischen Seite zu platzieren. Ein Spiel, das nicht nur Geschick, sondern auch Lungenvolumen erfordert. Paul Panzer startet stark und sichert sich gleich zwei Runden, doch das Lachen bleibt ihm im Halse stecken.

Denn Kaya Yanar holt auf und zeigt, dass er beim Pusten genauso viel Ausdauer hat wie im Comedy-Business. Die Bälle fliegen hin und her, einige treffen sogar die Gesichter der Konkurrenten. Nach einer hitzigen vorletzten Runde bemerkt Moderator Elton allerdings besorgt: „Du blutest!“ Paul Panzer, der mehrere Bälle ins Gesicht bekommen hatte, reagiert schnell, wischt sich das Blut vom Kinn ab und scherzt mit Blick auf Yanar: „Ja, weil er ja auch was in die Bälle tut.“

Doch der kleine Zwischenfall scheint schnell vergessen, und das Spiel geht weiter. Am Ende steht Kaya Yanar als Sieger fest und sichert sich fünf Punkte. „Schlag den Star“ läuft am Samstagabend (30. März) auf ProSieben und ist anschließend in der Joyn-Mediathek abrufbar.