Wer im Sommer den Fernseher einschaltet, muss sich auf diverse Wiederholungen im TV-Programm gefasst machen. Auch bei „Schlag den Star“ ist im Juli noch Sommerpause. Doch für August kündigt ProSieben am Mittwoch (13. Juli) schon mal an: Es geht weiter!

Und zwar nicht nur mit neuen Spielen, sondern auch mit zwei echten Hochkarätern als Kandidaten. Wobei die „Schlag den Star“-Promis schon vor dem Show-Start die Messer gezückt und gegeneinander ausgeteilt haben.

Am 19. August 2023 geht’s wieder los mit der prominenten Spielshow. Moderiert wird von Ex-Showpraktikant Elton. Kommentator an dem Abend ist Ron Rigguth. Der Startschuss fällt wie gewohnt um 20.15 Uhr pünktlich zur Primetime. Wie lange der Wettkampf dauern wird, ist nur grob abzuschätzen. Spätestens nach der Marathon-Sendung von Nilam Farooq und Rebecca Mir dürfte klar sein, bei Bedarf kann sich der Sendeplan auch schon mal ordentlich nach hinten verschieben. Zum ersten Mal in der Showgeschichte musste ein 16. Spiel gespielt werden, kurz nach 2 Uhr stand endlich Nilam Farooq als Siegerin fest.

Bleibt abzuwarten, wie lange Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht um den Gewinn kämpfen. Die beiden treten als Kandidaten in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen und stellen sich den Herausforderungen des Senders.

Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht treten im August 2023 bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Foto: imago images/Sven Simon

Uwe Ochsenknecht sieht klaren Vorteil bei Prosieben-Show

In der Samstagabendshow heißt es dann wieder Schauspieler gegen Schauspieler. Wobei Uwe Ochsenknecht einen klaren Vorteil bei sich sieht: sein Alter. Ochsenknecht ist drei Jahre jünger als sein Konkurrent und zeigt sich mit Augenzwinkern besorgt um seinen Kollegen: „Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?“

„Der Heiner“ hat mit solchen Aussagen kein Problem. Ganz im Gegenteil, er pfeffert zurück und sagt: „Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Dann ist mir was eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam.“