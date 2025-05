„Schlag den Star“-Zuschauer lästerten schon vor Sendung: „Show ist am Ende“

Als es einst noch „Schlag den Raab“ hieß, saßen Millionen vor den TV-Geräten, fieberten mit, ob es einer der nicht prominenten Kandidatinnen und Kandidaten schaffen könnte, den Großmeister in seine Schranken zu weisen. Und auch die ersten „Schlag den Star“-Duelle sorgten für Begeisterung. Mittlerweile jedoch scheint die Ernüchterung groß im „Schlag den Star“-Lager.

Schon vor der Sendung am Samstagabend (10. Mai 2025) ist der Frust groß. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen via Instagram ihrem Ärger Luft. Adressaten des Unmutes: Die beiden „Schlag den Star“-Konkurrentinnen.

Musikduell bei „Schlag den Star“: Sabrina Setlur gegen Michelle

Treten doch um 20.15 Uhr bei ProSieben Rap-Ikone Sabrina Setlur und Schlagerstar Michelle gegeneinander an. Ein Duell, das nur wenige auf Instagram komplett vom Hocker reißt. „Langweiliger geht’s nicht. Leider hat das Format so an Glanz und Unterhaltung verloren. Vor allem bei den Kandidaten, die ihr habt. Gefühlt nur noch, damit ihr es nicht absetzt. Dann lieber mit Glanz aufhören, als es mit Krampf am Leben zu halten“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter dem Post zur Sendung.

Ein anderer schreibt: „Die Show ist am Ende.“ Und ein Weiterer ergänzt: „Bitte wer?? Hat also offiziell kein richtiger Promi mehr Bock auf das Format?“ Eine durchaus unfaire Einschätzung. Sind an diesem Samstagabend mit Michelle und Sabrina Setlur zwei wahre Musik-Ikonen am Start. Ihnen die Bekanntheit abzusprechen, ist ausgesprochener Unsinn.

Und so gibt es auch zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich auf das rein weibliche Duell freuen. „Bisher war es immer so: Wenn ich nichts erwartet habe, war es super. Also bin gespannt“, schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer ergänzt: „Freu mich schon riesig drauf, auch wenn ich vorher ’nur‘ Michelle kannte.“