„Schlag den Star“: Und plötzlich halten alle den Mund

Was war das nicht noch am Samstagmittag (10. Mai 2025) ein Gemecker und Gekeife. „Schlag den Star“ sei nicht mehr das, was es mal war. Seit dem Weggang von Raab sei die Sendung am Ende. Und speziell auf den Samstagabend bezogen: „Langweiliger geht’s nicht. Leider hat das Format so an Glanz und Unterhaltung verloren. Vor allem bei den Kandidaten, die ihr habt. Gefühlt nur noch, damit ihr es nicht absetzt. Dann lieber mit Glanz aufhören, als es mit Krampf am Leben zu halten“ oder „Bitte wer?? Hat also offiziell kein richtiger Promi mehr Bock auf das Format?“

Am Sonntagmorgen nach der Show (11. Mai 2025) jedoch klingt das plötzlich ganz anders. Michelle und ihre Konkurrentin Sabrina Setlur liefern sich einen packenden Kampf, der um kurz nach null Uhr mit einem „Schlag den Star„-Triumph der Schlagersängerin endet. Spannend, witzig, skurril … „Schlag den Star“ in Bestform. Und plötzlich hielten auch die Kritiker den Mund.

Michelle gewinnt bei „Schlag den Star“ gegen Sabrina Setlur

Waren die Instagram-Postings zur Sendung zuvor noch voller Kritik, änderte sich das im Laufe des Abends. Unter dem Sieger-Posting, das ProSieben noch mitten in der Nacht auf seine „Schlag den Star“-Instagramseite stellte, waren die Kritiken fast durchweg positiv.

„Tolle Show. War echt super live im Studio dabei zu sein. Herzlichen Glückwunsch der Siegerin“, hieß es da beispielsweise. Ein anderer Zuschauer schrieb: „Die Richtige hat gewonnen. Mochte Sabrina überhaupt nicht, kam leider ein bisschen arrogant rüber.“ Während ein Dritter schrieb: „Herzlichen Glückwunsch Michelle, ich habe von Anfang an an dich geglaubt und du hast allen gezeigt, dass du eine Powerfrau bist. Du hast dir den Sieg total verdient.“

Und doch, ein kleiner, aber stetiger Kritikpunkt bleibt: „Viel zu viel Werbung. Das nimmt einem die Lust am Zuschauen.“