„Schlag den Star“: DAS gab’s noch nie – ProSieben baut Show um

Mitte März 2023 ging das letzte „Schlag den Star“-Duell über die Bühne: Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann. Erstere konnte sich nach rund viereinhalb Stunden Spielzeit durchsetzen und ging als Siegerin vom Platz.

Neben zittrigen Händen, Gefühlsausbrüchen und Jubelschreien wurden auch schon die Gegner der kommenden Folge präsentiert: The BossHoss stehen den beiden Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer gegenüber. Damit feiert „Schlag den Star“ Premiere, denn das zwei Paare gegeneinander antreten, das gab’s noch nie. Auf dem Instagram-Kanal der Show gibt Prosieben bekannt: „Erstmals lädt ‚Schlag den Star‘ am 27. Mai zum Duell der Duos.“ Um den Titel mit nach Hause zu nehmen, haben zumindest die Rockstars schon einen ganz bestimmten Plan ausgetüftelt!

„Schlag den Star“: The BossHoss wollen als Sieger vom Platz gehen

Zwar ist es bis zum Showdown Ende Mai noch etwas hin, dennoch wollen Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss in Sachen Vorbereitung keine Zeit verlieren. „Wir testen alle möglichen Kampfsport-Techniken, die man finden kann, aus und trainieren natürlich ganz hart“, scherzte Alec im Interview gegenüber dieser Redaktion.

Ganz so sportlich laufe es in Wirklichkeit zwar nicht ab, doch komplett ohne Training möchte das Duo ebenfalls nicht ins Rennen starten. „Wir bereiten uns gut vor, aber es soll ja in erster Linie Spaß machen“, stellten die Musiker klar.

„Schlag den Star“ mit Allgemeinwissen meistern

Mit Hinblick auf das legendäre „Blamieren oder Kassieren“-Spiel von Entertainer Elton wird The BossHoss dann aber doch noch etwas mulmig. „Auf diese ganzen Wissenskategorien kann man sich ja sowieso nicht so gut vorbereiten, weil die meistens extrem zufällig sind“, vermutete Alec.

Ab sofort zur Abendlektüre ein Lexikon oder Sachbuch schmökern, scheint für das Künstler-Duo also erst mal ausgeschlossen zu sein. „Wir hoffen einfach, dass wir mit unserem vernünftigen Allgemeinwissen gut durchkommen“, verriet Sascha und blieb optimistisch. Ob dieser gewagte Plan der beiden aufgeht? Das erfahren die Zuschauer in der kommenden „Schlag den Star“-Folge am 27. Mai ab 20.15 Uhr auf ProSieben.