„Schlag den Star“ (Pro7): Zuschauer genervt – SIE sind der Grund

Am Samstagabend (11. März 2023) ist es wieder so weit. ProSieben lässt zwei Prominente gegeneinander antreten. Es geht um Ruhm, Ehre und nicht gerade wenig Geld. Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann lautet das „Schlag den Star“-Duell dieses Mal. Wir begleiten die Show für dich im Liveblog.

So verpasst du kein Spiel, keine Entscheidung und weißt am Ende ganz genau, wer die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen darf und sich „Schlag den Star„-Siegerin in den Lebenslauf tippen darf.

10.40 Uhr: Ein leidiges Thema am Samstagabend war wieder einmal die Werbung. Klar ist, dass eine Show dieser Größe und Länge Werbepausen braucht. Genervt waren die Fans trotzdem. „Man könnte meinen, ProSieben will, dass man weg schaltet“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Oder: „Okay also die Sendung ist heute echt lame, viel zu lange Spiele, wieder mal viel Werbung.“

00.38 Uhr: Die Gewinnerin steht fest! Mit „Wonderwall“ errät Janin Ullmann den alles entscheidenden Song und gewinnt damit „Schlag den Star“ und 100.000 Euro!

00.20 Uhr: Und auch bei „Das Tor“ legt Janine richtig los und gewinnt. Es folgt ein echter Klassiker bei „Schlag den Star“. Elton lässt Musiktitel rückwärts abspielen.

23.41 Uhr: Beim „Gleich laufen“ wird’s direkt wieder knifflig. „Warum?“, kann Janin nur fragen. Eltons Antwort: „Weil’s ein schönes Spiel ist.“ Na dann… Trotz anfänglicher Skepsis kann sich Janin freuen, sie kann Konkurrentin Jeanette buchstäblich abhängen.

Die perfekte Motivation um auch bei „Das Tor“ ordentlich abzuräumen. Das Ziel des Spiels: Eine Kugel unter einem sich schließenden Rolltor durchrollen. Die Kugel, die als letztes auf der anderen Seite ankommt, bringt den Punkt.

32.32 Uhr: Es ist geschafft! Jeanette Biedermann trifft mit dem finalen letzten Ball den alles entscheidenden Becher und kann damit das nächste Spiel, „Blamieren oder kassieren“ eintüten.

Hier übernimmt Janin wieder die Führung und sahnt einen Punkt nach dem anderen ab, um am Ende das Spiel zu gewinnen.

22.38 Uhr: „Seil-Ball“ heißt das nächste Spiel, bei dem es wieder einmal vor allem auf die eigene Geschicklichkeit ankommt. Schnell ist klar, hierbei handelt es sich um eine Herausforderung auf „Matchball“-Niveau.

„Ein Durchgang hätte gereicht“, bringt es ein Zuschauer auf den Punkt. In der Werbepause beim Instagram-Live zeigt sich Moderator Elton unparteiisch. Er ist sich sicher, hier ist noch längst nichts entschieden.

22.22 Uhr: Die Zuschauer hatten bereits damit gerechnet, mit Blick auf die neue Staffel von „The Masked Singer“ gibt’s schon mal ein bisschen interne Werbung vorab. Beim Memoryspiel müssen die Frauen immer zwei Karten mit der jeweils gleichen Maske darunter aufdecken. Die Gewinnerin der Runde heißt erneut Janin.

Und es gibt eine weitere Ankündigung. Elton darf verraten, wer in der nächsten Ausgabe von „Schlag den Star“ antreten wird. Es sind die Sänger von Boss Hoss und die Komiker Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar.

22.12 Uhr: Der Kindergeburtstag hat eine neue Ebene erreicht und die heißt buddeln bis die Büchse ausgegraben ist. Mit Metalldetektoren ausgestattet, graben die beiden Konkurrentinnen in einem riesigen Sandkasten nach kleinen Schätzen.

Die Punkte für Spiel Nummer 7 kann Janin für sich einheimsen.

21.51 Uhr: Beim nächsten Spiel wird’s wieder sportlich. Um zum Austragungsort zu kommen, geht’s für Elton und die beiden Frauen nach draußen an die frische Luft. Begleitet auf ihrem Weg durch die ewigen Gänge der Prosieben-Studios wird das Trio von einer Kamera und den Zuschauern zuhause.

Eine Tatsache, die bei einigen für Fragen sorgt: „Können die nicht in der Werbung rausgehen?“, „Endlich laufen sie wieder live nach draußen“, „Mega Atmosphäre beim Show Walk durch die Nacht“, heißt es auf Twitter.

Auf die Kritik reagiert der Sender prompt mit einer flapsigen Antwort und twittert zurück: „Die wollten wir euch nicht vorenthalten.“ Dass es jetzt ums Radfahren geht, kommt Janin alles andere als gelegen. Richtig radeln hat sie eigenen Angaben zufolge nie richtig gelernt.

Die Zuschauer auf Twitter reagieren erstaunt.

„Wer kann bitte kein Fahrrad fahren?“

„Spiel schon fertig, schade.“

„Janin kann nicht Fahrrad fahren?“

Dass sich das Gefährt wie ein Stepper bedienen lässt, hilft anscheinend nicht. Während Jeanette zielsicher ihre Runde fährt, muss Janin sichtlich kämpfen. „Warum liegt da Stroh?“, witzelt Jeanette, als sie mit voller Wucht auf ihrem Stepper-Radel den Strohballen rammt. Der kleine Unfall kann sie allerdings nicht davon abhalten, am Ende nicht doch noch zu gewinnen.

21.39 Uhr: Musikalische Unterstützung gibt’s von Herbert Grönemeyer. Der Sänger legt im Studio richtig los und tritt gleich mit Band-Unterstützung auf. „Herbert Grönemeyer hat mich kriminalisiert“, erzählt Janin Ullmann.

Die Moderatorin verrät, dass sie sich im Kellner-Outfit damals auf ein Konzert des Sängers geschummelt hatte. Sie habe sich verspätet, erklärte sie ihren Auftritt. Einmal im Kellner-Look rein, gab’s auf dem Konzert dann den Klamottenwechsel.

Der kleine Grönemeyer-Exkurs hat anscheinend beim Denken geholfen – Janin Ullmann gewinnt das Spiel.

21.15 Uhr: Die Spielauswahl am Samstagabend erinnert ein bisschen an Kindergeburtstag. Nach Kissenschlacht und Steckersucher kommt jetzt Becher stapeln.

Und siehe da, hier kann sich Janin endlich gegen ihre Konkurrentin behaupten, sie gewinnt den Becher-Spaß. Im nächsten Spiel geht’s zurück ans Ratepult. Hier sind die Sprachkenntnisse der Frauen gefragt. Wer errät anhand fremdsprachiger Wörter, welches deutsche Wort gemeint ist?

20.47 Uhr: Nach dem turbulenten ersten Spiel wird’s jetzt sachlich bei „Vater Mutter Kind“. Am Ratepult müssen die beiden Frauen jetzt prominente Familienkonstellationen erkennen.

Jeanette Biedermann kann ihren Vorsprung ausbauen. Sie gewinnt Spiel Nummer 2. Bleibt abzuwarten, ob sie in Runde drei „Verkabeln“ genauso abliefert. Kann sie – Jeanette Biedermann geht mit 6:0 in Führung.

20.30 Uhr: Ist die Vorstellung erstmal beendet, steht das erste Spiel schon an. Und es wird sportlich. Spiel Nummer 1 heißt „Kissenschlacht“. Bevor die Federn fliegen, heißt es zunächst allerdings Sicherheitskleidung anlegen.

Gekämpft wird auf einem Holzbalken, der im besten Fall nicht verlassen wird. Am Ende kann sich Jeanette freuen, sie gewinnt die Runde. Anschließend gibt’s eine Entschuldigung und einen Drücker für Janin. Da muss Elton dann doch nochmal nachfragen: „Wofür denn sorry?“ Jeanettes Antwort: „Weil ich sie im Gesicht getroffen habe.“ Eltons Blicke sprechen Bände, der Moderator ist fassungslos über ihre Reaktion. Bei so viel Nettigkeit kann er nur den Kopf schütteln.

20.15 Uhr: Und es geht los! Das Duell „Mann gegen Mann“ – „Biedermann gegen Ullmann“ beginnt. Gastgeber des Abends ist auch diesmal wieder Entertainer und Moderator Elton.

Im schicken Leder-Sportoutfit betritt Janin Ullmann den Saal. „Wach und da zu sein und fokussiert zu sein“, kann sie sich vorstellen, wird die größte Herausforderung für sie werden. Den bunten Kontrast bringt Jeanette Biedermann mit knalligem roten Pullover und strengem Flechtzopf. „Ich habe mich auf gar nichts vorbereitet. […] Insofern lasse ich es einfach auf mich zukommen“, sagt Biedermann siegessicher.

19.54 Uhr: Bevor die „JJ’s“ das Prosieben-Studio betreten, geht’s zunächst zum Backstage-Gespräch mit Korinna Kramer. Hier wird’s gleich mal konkret. Ob die beiden befreundet sind, will Kramer wissen. Kennen tun sich Jeanette und Janin immerhin schon einige Jahre. „Wir sind uns beide sehr wohlgesonnen“, heißt es von Janin. Privat habe man sich aber noch nie getroffen. Abgeneigt sind beide Frauen von der Idee allerdings nicht.

14.55 Uhr: Nur noch wenige Stunden bis zum großen Duell. Die Kontrahentinnen scheinen gewappnet. Sie wolle alles geben, verspricht Jeanette Biedermann. Na, dann sind wir ja mal gespannt.

9 Uhr: Um 20.15 Uhr heißt es am Samstagabend bei ProSieben „Schlag den Star“. Einige Fans sind von der Konstellation Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann allerdings nur wenig begeistert. Die beiden Frauen verstehen sich ihrer Meinung nach zu gut.

„Wieso stehen die beiden Kandidaten nebeneinander und machen gemeinsam ein Fotoshooting, obwohl sie doch später versuchen, sich gegenseitig in Spielen das Leben schwer zu machen? Da kann man sich als Zuschauer wirklich verarscht fühlen“, schreibt beispielsweise ein Fan der Sendung bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Das wird wieder so eine Küsschen hier, Küsschen da Sendung! Alle haben sich lieb! Ich will mal wieder was mit Spannung sehen.“

Mehr Nachrichten:

Ob es wirklich dazu kommt? Wir werden sehen. Spätestens heute Abend wissen wir mehr. Das „Schlag den Star“-Duell Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr live.