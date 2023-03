„Schlag den Star“ (Pro7): Vor Duell am Samstag – Fans kommen die Tränen

Am Samstag kommt es auf ProSieben zum Duell der Powerfrauen. Bei „Schlag den Star“ werden sich Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Jeanette Biedermann und Moderatorin Janin Ullmann gegenübertreten. Und schon im Vorfeld der Sendung am 11. März 2023 sparen die Damen nicht mit vollmundigen Ankündigungen.

„So Jeanette, warum machen wir beide nicht das, was wir am besten können. Du bist eine wahnsinnig tolle Sängerin und ich gewinne einfach am 11. März ‚Schlag den Star‚. So einfach“, heißt es beispielsweise von Janin Ullmann. Na, dann können wir ja gespannt sein, wie die beiden sich schlagen.

„Schlag den Star“-Fans vermissen Stefan Raab

Aber egal, wie großartig das Duell auch werden wird, wie spannend die Spiele auch sein werden, ein bisschen Enttäuschung wird bei den Fans wohl immer zurückbleiben. Enttäuschung darüber, dass der Erfinder des Formats, Stefan Raab, nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. Besonders deutlich wird das auf dem Instagram-Account von „Schlag den Star“.

Dort wurden zuletzt mehrere alte Videos von Stefan Raab beim legendären „Schlag den Raab“-Duell gegen Hans-Martin veröffentlicht. Und die Fans heulen Rotz und Wasser ob der geradezu nostalgischen Aufnahmen. „Er fehlt…“, schreibt beispielsweise ein Fan und schickt einen weinenden Smiley hinterher.

„Schlag den Star“ am Samstag mit Janin Ullmann und Jeanette Biedermann

Ein anderer schreibt: „Mit Stefan war es doch am schönsten! Er fehlt ganz schön im Fernsehen!“ Ein weiterer ergänzt: „Holt endlich Stefan wieder vor die Kamera und Steven gleich mit! Und am besten Buschi auch gleich wieder zurückholen zum Sender. Dann hat das aktuelle Leid seit Jahren endlich ein Ende.“

Weitere Kommentare der traurigen Raab-Fans:

„Wie sehr ich den Raab vermisse.“

„Was für tolle Samstag-Abende das teils waren.“

„Spielt die Raab-Ausgaben doch bitte mal wieder im Fernsehen.“

„Mir fehlt Stefan Raab echt total im TV. Ob bei Schlag den Raab oder den ganzen anderen Shows, die er erfunden hat. Und vor allem bei TV Total, ich finde es aktuell nicht lustig und gucke daher lieber etwas anderes.“

Mehr Nachrichten:

Ob das Flehen der Fans irgendwann auf offene Ohren trifft? Wir werden sehen. Am Samstag (11. März 2023) werden aber erst einmal Janin Ullmann und Jeanette Biedermann um 20.15 Uhr auf ProSieben aufeinander treffen.