Sat.1-Zuschauer schießen gegen „The Taste“: „Total fürn Arsch“

Es ist eine besondere „The Taste“-Staffel, die Sat.1 in diesem Frühjahr seinen Zuschauern präsentiert. Nicht nur, dass Starkoch Frank Rosin nicht mehr und Nelson Müller dafür neu dabei ist, auch die Zusammenstellung der Kandidatinnen und Kandidaten weckte bei vielen Zuschauern Erinnerungen.

So kochen in dieser – nennen wir es einmal – „Allstar-Staffel“ nur Köchinnen und Köche, die schon einmal in einer der vorhergehenden „The Taste“-Staffeln dabei waren. Für Qualität war so auf jeden Fall gesorgt. Doch es gibt einen Punkt, der den Sat.1-Zuschauern so gar nicht schmecken will.

„The Taste“: Sat.1-Zuschauer sind sauer

So war es in den vorhergehenden Staffeln stets so, dass die Starköche einen ausgeschiedenen Kandidaten per Buzzer zurückholen und in ihr Team lotsen konnten. Dies scheint in dieser Staffel nicht mehr so zu sein. Ein Pain-Point für einige Zuschauer. Prompt äußern sie heftige Kritik.

+++ DAS passiert nach der Sendung mit dem Essen +++

„Dass in dieser ‚The Taste‘-Staffel keine Kandidaten per Buzzer gerettet werden können, ist total fürn Arsch und macht es ein wenig kaputt“, meckert beispielsweise ein Zuschauer bei Twitter. Und ein anderer ergänzt: „Sorry, aber dürfen die Coaches bei dieser Staffel nicht für einen ausgeschiedenen Kandidaten buzzern?“ Und auch bei Instagram ist die Fassungslosigkeit ob der Regeländerung groß. „Wieso konnte man diesmal nicht buzzern?“, fragt dort eine Zuschauerin erschrocken.

Ole muss „The Taste“ verlassen

Und so kam es, dass am Mittwoch (24. Mai) ein Kandidat endgültig und ohne Chance auf Wiederkehr ausscheiden musste. Getroffen hatte es in diesem Fall einen jungen Mann aus dem Team von Starkoch Alexander Kumptner. Und zwar Ole. Der 33-jährige Küchenchef aus Albershausen hatte in der zweiten Staffel „The Taste“ den zweiten Platz belegt. Nun war für ihn schon deutlich zeitiger Schluss.

Mehr Nachrichten:

Die nächste Folge der Kochshow zeigt Sat.1 bereits am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr. Gastjuror wird dann Johannes Nuding sein.