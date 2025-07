Nach Formel-1-Sensation – Nico Hülkenberg bricht sein Schweigen

Nico Hülkenberg sorgte beim Formel-1-Rennen in Silverstone für eine Sensation. Der Sauber-Pilot erklomm beim Großen Preis von Großbritannien erstmals in seiner Karriere das Podium.

Nach 239 absolvierten Formel-1-Rennen gelang ihm sein bisher größter Erfolg, was Fans und Fahrer gleichermaßen begeisterte. Acht Tage später teilte er ein emotionales Statement.

Formel 1: Nico Hülkenberg gibt nach Sensation Statement ab

Hülkenberg wandte sich in einem Instagram-Video an seine Unterstützer. „Hallo zusammen, eine Woche oder ein klein wenig mehr ist vergangen seit dem Sonntag in Silverstone, und ja, ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, um vielen Leuten Danke zu sagen“, sagte er. Die zahlreichen positiven Reaktionen überwältigten den Formel-1-Fahrer.

Der Sauber-Pilot bedankte sich bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans. „Es war sehr überwältigend – die Reaktionen, die Zahl der engen Menschen, Unterstützer, Freunde, natürlich die Familie, aber auch Fans und einfach Menschen, die ich gar nicht kenne. Das bedeutet mir sehr viel, ich weiß das zu schätzen“, so Hülkenberg weiter.

Hülkenberg zeigt sich emotional

Auch auf die Verabschiedung eines unliebsamen Formel-1-Rekords geht er nicht näher ein. Der Fokus lag vielmehr auf seinen Gefühlen nach dem Erfolg. „Es ist wirklich schön, all diese Unterstützung, Liebe und Positivität zu sehen“, erklärte der 37-Jährige am Montagabend. Die Emotionen prägten die letzte Woche stark.

Für Hülkenberg ist der Podiumsplatz „ein sehr spezieller Moment“ in seiner Formel-1-Karriere. „Ich habe mir natürlich ein paar Tage genommen, um das Ganze zu reflektieren, zu verarbeiten und sacken zu lassen, und es fühlt sich sehr gut an.“ Er zeigte sich stolz auf seine Leistung in Silverstone und genoss die Anerkennung.

