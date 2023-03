Sat.1 holt Kultstar zurück: „Fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen“

Man sieht es zwar noch nicht am Wetter, dafür aber schon länger in den Supermärkten: Ostern steht vor der Tür. Knapp ein Monat noch, dann klopft wieder der Osterhase an die Tür. Und was gehört zu Ostern wie Hase und Ei? Eine richtig leckere Torte. Da die zumeist nicht von Meister Lampe gebracht wird, hat man sich bei Sat.1 überlegt, „Das große Promibacken – Osterspezial“ zu zeigen.

Am 5. April 2023 wird Sat.1 die Show ausstrahlen und dazu die Creme de la Creme der vergangenen Promibacken-Ausgaben zurück an den Herd holen. Unter anderem dabei: Janine Kunze (Gewinnerin „Das große Promibacken“ 2017 und Weihnachtsspezial 2018), Ralph Morgenstern (Teilnehmer 2017), Ekaterina Leonova (2021 bei „Das große Promibacken“), Detlef Soost (2022 bei „Das große Promibacken“), Natalia Avelon (2022 bei „Das große Promibacken“) und Schlagerstar Jürgen Milski (machte 2021 bei „Das große Promibacken“ mit).

Sat.1 zeigt „Das große Promibacken – Osterspezial“

Letztgenannter ist schon ganz aufgeregt, auch weil die Stars in der Spezialausgabe erstmals als Duo am Backofen stehen werden. Milski, der mit Ekaterina Leonova backen wird, jubelt: „Für mich fühlt es sich an, wie nach Hause zu kommen! Es ist eine Traumkombi mit Ekat: Sie ist ehrgeizig, organisiert und nebenbei hast du auch Spaß bei der Arbeit. Wenn wir antreten, wollen wir natürlich auch gewinnen. Ich verrate nicht zu viel: Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg!“

Sie kämpfen beim „Promibacken“ um den goldenen Oster-Cupcake. Foto: Sat.1

Und auch Schauspielerin Natalia Avelon, die zusammen mit Tanz-Coach Detlef Soost backen wird, ist schon sichtlich aufgeregt: „Detlef und ich sind ein harmonisches Team, aber ich bin gespannt, welche Energien sich unter dem Zeitdruck entwickeln.“

Natürlich backen die Teams nicht nur zum Spaß. Die Promis kämpfen wie immer um den „Goldenen Cupcake“ und auch ein Preisgeld ist ausgelobt. 10.000 Euro können Milski, Leonova und Co. für den guten Zweck gewinnen. Höhepunkt des Osterspezials ist übrigens eine mehrstöckige 3D-Osterhasen-Torte. Wir dürfen also gespannt sein, was sich die Stars am 5. April so einfallen lassen, um die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs von sich zu überzeugen.