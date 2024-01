„Das große Promi-Backen“ (Sat.1): DIESE Kandidaten sorgen für riesige Vorfreude bei den Fans

Es ist wieder soweit: Ab Valentinstag, Mittwoch, dem 14. Februar, heißt es wieder „Auf die Plätzchen, fertig, backt!“. Sat.1 schickt die neue Staffel „Das große Promi-Backen“ ins Rennen. Am Mittwoch (10. Januar) hat der Sender die Liste aller Teilnehmer veröffentlicht, die Zuschauer dürfen sich auf viele prominente Gesichter freuen.

Darunter sind auch einige Stars, die zur Zeit selten im Fernsehen auftauchen. Um so schöner, dass sie sich für den guten Zweck an den Herd stellen. Oder besser gesagt: An den Ofen.

Der Cup um den „Goldenen Cupcake“

10.000 Euro gibt es zu gewinnen und dazu einen imposanten Pokal: Den goldenen Cupcake. Wieder wird Enie van de Meiklokjes den Kandidaten in die Rührschüsseln schauen, schwierige Aufgaben verteilen und die Zeit im Blick behalten. Donuts, Kekse, Butterkuchen, Strudel, Cremetorten – nichts ist unmöglich. Mit dabei sind:

Schauspielerin Susan Sideropoulos („GZSZ“)

(„GZSZ“) Leichtathlet Mathias Mester (Speerwurf-Weltmeister)

(Speerwurf-Weltmeister) Comedian Simon Gosejohann

Moderatorin Madita van Hülsen („K1-Magazin“)

(„K1-Magazin“) Schauspieler Raúl Richter („GZSZ“, „Notruf Hafenkante“)

(„GZSZ“, „Notruf Hafenkante“) TV-Kommissarin Alexandra Rietz („K11 – Kommissare im Einsatz“)

(„K11 – Kommissare im Einsatz“) Entertainer Julian F.M. Stoeckel („Naked Attraction“)

(„Naked Attraction“) Moderatorin Panagiota Petridou („Biete Rostlaube, suche Traumauto“)

Mathias Mester ist vielen aus „Let’s dance“ bekannt, der 1,42m große Para-Athlet belegte dort 2022 mit Tanzpartnerin Renata Lusin den 3. Platz. An ZDF-Darsteller Raúl Richter können sich viele noch aus seiner Zeit bei RTL erinnern. Der Berliner war bei „GZSZ“ dabei und nahm 2020 am Dschungelcamp teil.

„Das große Promi-Backen“: Letztes Jahr gewann ein veganer Promi

In der Jury sind wie gewohnt Deutschlands bekanntester Patissier Christian Hümbs und die strenge Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt am Start. Sie erwarten höchste Präzision und unnachahmlichen Geschmack.

Im letzten Jahr konnte sich Schauspieler Kai Schumann im Finale gegen „Promi Big Brother“-Moderator Jochen Schropp und Kunstturner Philipp Boy durchsetzen. Das besondere: Der Dresdner buk ausschließlich vegan, also ganz ohne Ei und ohne Butter.

Voll heiß auf „Das große Promibacken“; Raúl Richter, Madita van Hülsen, Panagiota Petridou, Julian F.M. Stoeckel, Susan Sideropoulos, Simon Gosejohann, Mathias Mester, Alexandra Rietz. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Sechs Folgen „Das große Promi-Backen“ laufen ab dem 14. Februar jeweils mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1. Vorab sind sie ab dem 7. Februar auf dem Streamingdienst joyn.de zu sehen.