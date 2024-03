Sat.1-Kandidatin bei „Das große Promibacken“ empört: „Hatte richtig die Schnauze voll“

Bei Sat.1 breitet sich allmählich Osterstimmung aus – denn der Sender kehrt bei dem beliebten Format „Das große Promibacken“ mit einem Osterspecial zurück in die Backstube.

Doch bereits vor der Ausstrahlung der Sendung richtet sich ein teilnehmender Promi mit empörten Worten an seinen Teamkollegen.

„Das große Promibacken“: Kandidatin verriet Teilnahme vorab

Beim „Großen Promibacken“ treten sechs bekannte Stars gegeneinander in Zweierteams an, um 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Auch in diesem Jahr lässt es sich der Sender Sat.1 nicht nehmen, ein Oster-Special abzudrehen.

Während viele der prominenten Gesichter noch unbekannt blieben und erst jetzt von der Show aufgedeckt wurden, deutete eine Kandidatin ihre Teilnahme bereits vor der offiziellen Ankündigung an. Denn Sängerin Sarah Engels beantwortete vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Kanal Fragen ihrer Fans. Dort wollten ihre Follower unter anderem wissen, wann sie wieder im Fernsehen zu sehen sein werde. Daraufhin teilte die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin prompt ein Bild aus der Sat.1-Show.

Promi-Paar sorgt für Aufregung bei Sat.1

Neben der Sängerin, die im Zweierteam mit Musikerkollege Eloy de Jong antritt, nehmen außerdem paarweise Entertainer Bürger Lars Dietrich und Komikerin Lisa Feller und Sportprofi Sabrina Mockenhaupt mit Fußballtrainer Thomas Häßler teil. Dabei kündigte vor allem das letzte Promi-Paar bereits vor Ausstrahlung der Sendung an, dass das Special für ordentlich Stress in der Backstube sorgte.

Denn die ehemalige deutsche Langläuferin teilte jetzt in ihrer Instagram-Story: „Eins kann ich euch jetzt schonmal verraten… Nach dem Dreh hatte Thomas erstmal richtig die Schnauze voll von Frauen oder von mir.“ Die Tatsache, dass sie ihren Text mit einem Lach-Emoji und einem Herz versehen hat, deutet jedoch darauf hin, dass sie den Seitenhieb wohl eher mit einem Augenzwinkern betrachtet.

Worauf genau Sabrina bei „Das große Promibacken – Osterspezial“ anspielt, kann man am 27. März bei Sat.1 zur Primetime um 20.15 Uhr herausfinden.