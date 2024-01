GZSZ-Schock! Serien-Liebling verkündet überraschend Ausstieg – „Jetzt heißt jetzt Abschied nehmen“

Was für ein trauriger Morgen für alle GZSZ-Fans. Einer der Serien-Lieblinge hat jetzt seinen Ausstieg verkündet.

Ausgerechnet Thomas Drechsel wird nicht länger ein Teil der GZSZ-Familie sein. Der Schauspieler gehört seit 2009 zum Cast der Serie und spielt die Rolle des Max Krüger alias Tuner. Nach 15 Jahren will er das Kapitel GZSZ nun aber schließen.

GZSZ-Schock! Thomas Drechsel steigt aus

Auf Facebook und Instagram verkündet Thomas Drechsel die News. „Auf Wiedersehen, GZSZ! So gern würde ich nochmal 15 Jahre dranhängen… aber ich habe verstanden, dass sich ein Ensemble entwickelt, verändert und dadurch Geschichten und Charaktere irgendwann auserzählt sind.“

Und weiter schreibt er: „Jetzt heißt jetzt Abschied nehmen.“ Schon am kommenden Freitag (12. Januar) steht der letzte Drehtag bei „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ für ihn an. Im Netz bedankt sich Thomas Drechsel noch bei seinen Fans. Ganz so leicht fällt ihm der Schritt, aufzuhören, aber nicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Thomas: „Ich blicke mit Demut und Dankbarkeit auf die letzten Jahre zurück. Aufregende Geschichten durfte ich immer wieder mit meiner Figur Tuner erleben. Wir durften lachen und weinen – Höhen und Tiefen überstehen. Tuner wird immer ein wichtiger Teil von mir bleiben.“ Aus diesem Grund werde er das gesamte Team auch „sehr vermissen“. Und auch wenn das Ende bei GZSZ für ihn eine Art „Trennungsschmerz“ ist, freue er sich jetzt aber auch sehr auf alles, was noch kommen mag.

Das GZSZ-Team selbst weiß, dass diese Nachricht für Fans ein Schlag ins Gesicht sein dürfte. Auf der Facebook-Seite der Serie steht deshalb: „GZSZ-Fans müssen jetzt stark sein!“

Noch mehr News für dich:

GZSZ-Fans zutiefst traurig

In der Tat wirken die Zuschauer in den Kommentaren geschockt und traurig. So schreibt jemand: „Nicht dein ernst, das war eine meiner liebsten Charaktere! Ich hab Tuner immer gemocht.“ Ein anderer schreibt: „Waaaas ??? Das trifft mich jetzt abervöllig unerwartet. Ich habe Tuner so sehr geliebt und Du hast ihn so toll verkörpert …. lustig, mit Schnodderschnauze, ehrlich und emotional… da wird in Zukunft bei GZSZ gewaltig was fehlen.“

Und noch jemand kommentiert: „GZSZ ohne Tuner? Oh nein… Ich fand es damals großartig, als Tuner als “ haudrauf“ eine tolle Wendung bekam und zu einem charmanten, netten und „besten“ Freund wurde… Ich hätte mir sehr gewünscht, dass du und die Rolle noch viele Jahre bleiben.“

Wann genau die letzte GZSZ-Folge mit Tuner ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt.