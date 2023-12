Sat.1: Nach über einem Jahr – Sender holt Show plötzlich zurück

Eigentlich war die Show „Kühlschrank öffne dich“ schon in Vergessenheit geraten, aber dennoch holt Sat.1. sie wieder vor die Bildschirme. Warum das so ist und mit welchen Veränderungen die Zuschauer rechnen müssen…

+++ Sat.1: Nach tragischem Unfall während Proben – so geht es für IHN weiter +++

Mit diesem TV-Comeback rechnete dieses Jahr keiner mehr! Doch die ausgefallene Kochsendung „Kühlschrank öffne dich“ kehrt tatsächlich mit einer zweiten Staffel ins TV zurück. Kein Wunder, schien doch das Konzept der Sendung genial: Im Duell mussten Köche leckere Mahlzeiten auf den Teller zaubern, wobei sie nur das verwenden durften, was in den Kühlschränken von Fremden zu finden war.

Sat.1: TV-Comeback trotz schlechter Quoten

An die Kochlöffel, fertig, los! Obwohl die originelle Kochshow anfangs bei den Zuschauern punkten konnte, kam es am Ende der Sendung dennoch zu schlechten Einschaltquoten. Grund dafür dürften die häufigen Coronafälle am Set gewesen sein, weshalb es zu personellen Improvisationen vor der Kamera kam.

Daher plant der Sender einen erneuten Versuch und wird zu Beginn des nächsten Jahres die zweite Staffel ausstrahlen.

+++ Sat.1 fragt, welche Sendung nie sterben darf: Zwei Shows ganz vorne +++

Sat.1. gibt Details zur neuen Staffel preis

Mit verbessertem Konzept und prominenten Gästen verspricht sich der Sender mit der zweiten Staffel stärkere Quoten. Demnach traten in Staffel eins noch Alexander Kumptner und Hanna Reder als Duo gegen wechselnde Profi-Koch-Duos an. Das wird sich nun ändern! In der zweiten Staffel, die wieder von Ruth Moschner moderiert wird, werden stattdessen zwei prominent besetzte Duos im Wettstreit gegeneinander antreten.

Auch an der Promi-Front fährt der Sender auf. So sind Stars wie Frank Rosin, Alexander Herrmann, Johann Lafer oder Peter Maria Schnurr mit dabei.

Sat.1 zeigt die 2. Staffel von „Kühlschrank öffne dich“ immer mittwochs – beginnend am 3. Januar um 20:15 Uhr.