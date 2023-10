Sat.1 fragt, welche Sendung nie sterben darf: Zwei Shows ganz vorne

Seit 1984 gibt es den TV-Sender Sat.1 schon. In fast 40 Jahren flimmerten zahllose Serien, Filme, Magazine und Live-Übertragungen über die Bildschirme. Man denke nur an die legendären Fußball-Abende mit „ran“, Talk-Nachmittage mit Sonja Zietlow oder wundervolle „Harry Potter“-Abende auf der Couch.

Doch welche ist wohl die beliebteste Sat.1-Sendung? Klar kann man das an Quoten messen. Doch man kann auch einfach mal die Zuschauer fragen. Dann ist die Erhebung vielleicht nicht hundertprozentig wasserdicht, einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt der Zuschauerinnen und Zuschauer kann sie aber dennoch geben.

Welche Sat.1-Sendung darf nie sterben?

Und so fragte Sat.1 via Instagram einfach mal: „Auf welche Sendung wollt ihr niemals verzichten?“ Ein gefundenes Fressen für die Zuschauer, die natürlich gerne ihren Teil dazu beisteuern wollten, dass der Sender ihre Lieblingsshow niemals absetzen wird. Und schnell zeichnete sich auch ein klares Bild.

Gleich zwei Sendungen scheinen nämlich bei den Fans besonders beliebt zu sein. Auf der einen Seite haben wir das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Klar, seit 1987 bereits sorgen die gutgelaunten Moderatorinnen und Moderatoren der Morningshow dafür, dass auch das beschwerlichste Aufstehen mit einem Lächeln gelingt.

„Sat.1-Frühstücksfernsehen. Mit den Moderatoren von jetzt“, fordert beispielsweise ein Instagram-User. Und ein anderer ergänzt: „Das Frühstücksfernsehen ist die Sat.1 (Über-) Lebensversicherung. Schon aus diesem Grund werden sie das FFS niemals einstellen. Sonst gehen die Lichter bei Sat.1 bald aus.“

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ und „Leben leicht gemacht“ ganz vorne

Auf der anderen Seite wählten die Instagram-User „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Seit 2009 gibt es die Show, die mehrgewichtigen Menschen unter medizinischer Aufsicht die Chance gibt, in einer Art Bootcamp möglichst viel Gewicht zu verlieren und sich so ein neues Leben aufzubauen.

Ein Konzept, das bei den Fans ankommt, und so wurde die Show, von der mittlerweile schon fünfzehn Staffeln produziert wurden, extrem häufig in den Kommentaren genannt. „Leben leicht gemacht. Wenn das jemals abgesetzt wird, dann heul ich“, schreibt beispielsweise eine Sat.1-Zuschauerin. Sorgen muss sie sich wohl erst einmal nicht machen. Im Netz können sich die potenziellen Kandidaten schon für die neue Staffel im Jahr 2024 bewerben.