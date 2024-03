Neue Koch-Shows: Sat.1 holt sich DIESEN erfahrenen TV-Küchenchef ins Programm

Sat.1 lässt Zuschauern in seinem Programm regelmäßig mit Back- und Kochsendungen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Diesen Pfad möchte der Sender auch demnächst weiterverfolgen und holt sich direkt zwei neue kulinarische Formate ins TV – doch das hat einen ernsten Grund.

Doppelte Ladung Koch-Shows bei Sat.1

Zu Sat.1 schaffen es gleich zwei neue Koch-Shows im Nachmittagsprogramm! Das erste Format kündigte der Sender bereits am Montag (11. März) an: „Drei Teller für Lafer“. Darin treten drei Hobbyköche aus drei verschiedenen Generationen an, um jeweils einen geschmackvollen Teller zu einem von Johann Lafer vorgegebenen Thema zu kreieren.

Das neue kulinarische Format erhält jetzt Unterstützung von einer weiteren Koch-Show. Und für die holte man sich ebenfalls einen echten Star-Koch in die Küche: Österreicher Alexander Kumptner. Er bewertet demnächst im Format „Schnäppchen-Menü“ die günstigsten Drei-Gänge-Menüs.

Zwei Zweierteams werden dort gegeneinander antreten, die jeweils in der heimischen Küche mit einem Budget von 20 Euro kochen werden. Am Ende gilt es für die Kandidaten, Kumptner zu überzeugen, um ein noch nicht näher genanntes Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Angelehnt ist die neue Show an das ehemalige Format „Volles Haus“, welches jedoch aufgrund der niedrigen Einschaltquoten eingestellt werden musste.

Sat.1 Senderchef Marc Rasmus ist nun jedoch überzeugt von dem neuen Konzept und Programmplan: „Das Backen und Kochen liegt im Markenkern von Sat.1. In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert.“

Hinter den Neuerungen im Programm steckt jedoch nicht nur ein spontaner Einfall. Denn dass gleich zwei neue Koch-Shows bei Sat.1 aufgenommen werden, hat mit den niedrigen Quoten des Senders zu tun. Mit der geballten gastronomischen Ladung möchte Sat.1 jetzt das Problem am Nachmittag bekämpfen. Senderchef Marc Rasmus erläutert dazu: „Mit unseren Koch- und Backsendungen ist Sat.1 mittwochs in der Prime Time sehr erfolgreich.“ Genauso erfolgreich möchte er nun auch im Nachmittag durchstarten.

Rasmus erwartet bereits gespannt die Neuerungen im TV: „Ich freue mich auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers ‚Drei Teller für Lafer‘ und Alexander Kunptners ‚Das Schnäppchen-Menü‘.“ Ab dem Früh-Sommer soll der Quotensteigerungs-Plan dann umgesetzt werden – bleibt nur zu hoffen, dass dieser auch aufgehen wird.