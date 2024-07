Frank Rosin: Nach „Wer kocht das Beste für die Gäste“ gibt es keinen Zweifel mehr

Bei Sat.1 wird wieder gekocht was das Zeug hält. Die neue Sendung „Wer kocht das Beste für die Gäste“ zeigt verschiedene Duelle zwischen Frank Rosin und Kollegen aus dem Kochfernsehen. Am Mittwochabend (24. Juli) sahen die Zuschauer den Wettkampf zwischen Rosin und Johann Lafer. Doch allzu gut scheint das beim Publikum nicht angekommen zu sein.

Frank Rosin: Nach der Sat.1-Show ist alles klar

In der Sat.1-Show geht es darum die Gäste im Publikum mit einem Gänge-Menü zu überzeugen. Dazu tritt Frank Rosin und sein Team gegen immer wechselnde TV-Köche an. Unter einem bestimmten Motto gilt es dann verschiedene Gänge zu zaubern, die das Publikum überzeugen.

Der TV-Koch hat schon in einigen Shows gezeigt, dass er gut in seinem Handwerk ist. Solch eine Sendung ist für Frank Rosin allerdings was Neues, wie er selbst zugibt: „So eine Show habe ich noch nie gemacht und ich glaube, so eine Show gibt es auch gar nicht.“ Doch wie es scheint, kommt das Konzept nicht so gut beim Publikum an, wie vielleicht erhofft.

Frank Rosin: Show auf dem absteigenden Ast

Wie der Branchendienst „DWDL“ mitteilt, schalteten am Mittwochabend (24. Juli) lediglich 580.000 Zuschauer ein. Das sind stolze 60.000 Zuschauer weniger als noch in der vorherigen Folge von „Wer kocht das Beste für die Gäste?“. Aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar nur 110.000 Zuschauer. Bleibt abzuwarten wie es in der kommenden Woche für Frank Rosin und Co. laufen wird.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sat.1 zeigt „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.