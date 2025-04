„The Floor“: Matthias Opdenhövel stellt Frage – plötzlich grätscht Kandidatin dazwischen

Achtelfinale bei „The Floor“: Mattias Opdenhövel begrüßt das Publikum zu einer neuen Folge der beliebten Spielshow zur besten Sendezeit. Die mittlerweile 66 Kandidaten kämpfen weiterhin um das große Preisgeld von 100.000 Euro.

In der Sendung geht es wie immer darum, seine Nachbarn auf dem Spielfeld herauszufordern und ihn im besten Fall zu schlagen. Beim ersten Duell des Abends sorgt eine der Kandidatinnen für einen ungewöhnlichen Moment bei „The Floor“.

Achtelfinale bei „The Floor“

Es wird ernst in der Spielshow von Matthias Opdenhövel. Die erste Kandidatin, die an diesem Abend vom „Floor“ ausgewählt wird, ist Julia B. Sie tritt gegen ihre Spielfeldnachbarin Doreen in der Kategorie „Künstler“ an.

Beide Frauen bekommen Fotos von berühmten Gemälden und Statuen und müssen den Künstler nennen. Dabei reicht schon der Nachname, erklärt Matthias Opdenhövel. Beide Kandidatinnen sind nach eigenen Angaben begeisterte Kunstfans und in dem Fachbereich sehr versiert. Doch gerade als der Moderator das Duell freigeben wollte, meldet sich plötzlich Julia zu Wort.

„The Floor“: Kandidatin hat besondere Bitte

Damit hat Matthias Opdenhövel augenscheinlich nicht gerechnet. Denn statt direkt loszulegen, hat Julia noch eine ganz besondere Bitte an den Moderator. „Darf ich sie nochmal kurz drücken?“, fragt die Kandidatin. Natürlich stimmt der Showmaster zu und die beiden Frauen fallen sich in die Arme.

Ab dem 10. April flimmert wöchentlich donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge der zweiten Staffel von „The Floor“ über die Sat.1-Bildschirme. Nach Ausstrahlung sind die jeweiligen Episoden bei Joyn abrufbar.