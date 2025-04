„The Floor“: Matthias Opdenhövel sieht IHN – und kann es nicht fassen

Am Donnerstagabend (10. April 2025) gibt es ein echtes Primetime-Highlight für Quizfans bei Sat.1: Nach dem starken Start der ersten Staffel feiert die zweite Staffel von „The Floor“ Premiere!

Das eigentliche Quiz wird jedoch auf einmal völlig zur Nebensache. Als Kandidat Carsten (52) am Quizpult Platz nimmt, traut Moderator Matthias Opdenhövel seinen Augen kaum. Was stellt er plötzlich fest?

„The Floor“: Das macht das Quizformat aus

Doch vorab erst einmal ein Blick auf die Abläufe der Show: Wie auch schon in der ersten Staffel treten wieder 100 Kandidaten an, die sich auf einem Spielfeld messen, welches in 100 Felder unterteilt ist.

++ Auch interessant: „Temptation Island“: Irre Szenen – Selbst Lola Weippert bleibt die Spucke weg – „Das gab es noch nie!“

Dabei steht jedes dieser Felder für ein spezielles Wissensgebiet. Im Wettkampf gegen andere Mitstreiter müssen die Teilnehmer so viele Felder wie möglich für sich gewinnen, um sich den Jackpot von 100.000 Euro zu ergattern.

Am Ende jeder einzelner Show treten die beiden Kandidaten mit den meisten gewonnenen Feldern in einem zusätzlichen Wettkampf um den Tagespreis von 5.000 Euro gegeneinander an.

Matthias Opdenhövel braucht Experten-Rat

Nach einigen spannenden vorherigen Quizrunden betritt plötzlich Friseurmeister Carsten aus Betzdorf die „The Floor“-Bühne. Er muss es in seiner persönlichen Runde mit kniffligen Fragen und Rätseln rund um das Musikgenre „Schlager“ aufnehmen.

Als der 52-Jährige seinen Beruf ausspricht, kennt Matthias Opdenhövel kein Halten mehr. Ohne mit der Wimper zu zucken, fragt er den Friseurmeister, wie er seinen aktuellen Haarschnitt einschätze. Nachdem Carsten sagt, dass er gut sei, schmunzelt der Moderator und zeigt sich erleichtert.

Matthias Opdenhövel findet seinen „Bruder“

Dennoch lässt ihn Carsten einfach nicht los. Völlig euphorisiert schreitet er auf ihn zu und gesellt sich zu ihm. Dabei stellt er fest, wie ähnlich sich die beiden sehen würden. Sogar als eigenen Bruder bezeichnet der Sat.1-Moderator den Showteilnehmer. Und tatsächlich: Eine gewisse Ähnlichkeit ist erkennbar.

Ob diese Vorkommnisse Carsten am Ende aus dem Konzept bringen? Scheinbar schon! Denn am „The Floor“-Ratepult muss er sich seiner Kontrahentin geschlagen geben. Trotzdem wird er durch sein Aussehen und seine Ähnlichkeit zu Matthias Opdenhövel bei vielen Zuschauern in Erinnerung bleiben.

Ab dem 10. April flimmert wöchentlich donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge der zweiten Staffel von „The Floor“ über die Sat.1-Bildschirme. Nach Ausstrahlung sind die jeweiligen Episoden bei Joyn abrufbar.