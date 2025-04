„The Floor“-Patzer: Kandidatin scheitert ausgerechnet an bekanntem Model

Wer wird Quiz-König oder -Königin? Diese Frage stellt sich Sat.1 seit kurzem wieder häufiger. Denn der Sender mischt zunehmend bei den Quizshows mit. Mit dem Format „The Floor“ will man sich endgültig in die Herzen der Rate-Fans spielen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel geht es nun seit dem 10. April in die nächste Runde.

Wieder mit dabei: Moderator Matthias Opdenhövel, der gewohnt souverän durch die Sendung führt und die Kandidaten dabei ordentlich ins Schwitzen bringt!

„The Floor“: Kandidatin steht auf dem Schlauch

Das Konzept von „The Floor“ ist schnell erklärt: 100 Teilnehmer treten auf einem digitalen Spielfeld gegeneinander an. Jedes Feld steht für ein Wissensgebiet – von Popkultur über Wissenschaft bis Geschichte. Wer seine Frage richtig beantwortet, darf weiterspielen. Wer verliert, muss das Spiel verlassen. 100.000 Euro winken als Hauptgewinn.

Am Donnerstagabend (17. April) wird’s besonders spannend – und auch ein bisschen peinlich. Denn in einem der Duelle geht es um Promi-Kinder. Klingt machbar, oder? Doch Kandidatin Britta scheitert direkt beim ersten Gesicht: Leni Klum! Die Tochter von Heidi Klum ist längst selbst Star auf dem Laufsteg, aber Britta kommt nicht drauf. Und das unter Zeitdruck, während die Uhr gnadenlos tickt.

„The Floor“-Kandidatin fängt sich wieder

Immerhin: Kandidatin Britta fängt sich schnell wieder und kann unter anderem Brooklyn Beckham (Sohn von David & Victoria Beckham) und Sophia Thomalla (Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla) richtig benennen. Doch reicht das aus, um sich gegen ihre Gegnerin Jessy durchzusetzen?

Übrigens: Am Ende jeder einzelnen Show treten die beiden Kandidaten mit den meisten gewonnenen Feldern in einem zusätzlichen Wettkampf um den Tagespreis von 5.000 Euro gegeneinander an.

Ob es für den Sieg gereicht hat, zeigt Sat.1 zur Primetime oder jederzeit in der Joyn-Mediathek. Klar ist: „The Floor“ bringt nicht nur Wissen ins Wohnzimmer, sondern auch echte TV-Momente zum Mitfiebern.