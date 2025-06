„Das große Allgemeinwissensquiz“-Kandidatin sorgt für Stille im Sat.1-Studio – „Man kann damit kommen“

Sat.1 bringt den kniffligen Kopf-Klassiker zurück: Ab dem 29. Mai 2025 startet erneut „Das große Allgemeinwissensquiz“, moderiert von Quizprofi Jörg Pilawa (59) – und Fans dürfen sich auf spannende Fragen bei ihrem geliebten Show-Abend freuen. Bewährtes Konzept, neu aufgelegt: Wie schon 2024 kämpfen Kandidaten wieder um bis zu 50.000 Euro – live und mit maximalem Rätselspaß.

Wer ins Studio will, muss zunächst draußen überzeugen: In deutschen Fußgängerzonen stellt Reporter Fabian Köster (bekannt aus „heute show“) spontane Wissensfragen. Nur wer richtig antwortet, schafft es ins Studio und in den Showdown bei Jörg Pilawa, wo es ums große Geld geht.

„Das große Allgemeinwissensquiz“-Kandidatin sorgt für Überraschung

Die 31-jährige Sanja hinterlässt einen bleibenden Eindruck – schon bevor sie überhaupt eine Frage beantwortet hat. Der Grund: ihr Beruf! Auch Moderator Jörg Pilawa ist sichtlich verwirrt: „Habe ich das eben richtig verstanden, du vertreibst Spielzeug für private Stunden?“ Die Kandidatin antwortet: „Ich wusste nicht, was ich sagen darf.“ Jörg Pilawa erklärt: „Bei uns darfst du prinzipiell alles sagen, was vertreibst du denn genau?“

„Das große Allgemeinwissensquiz“-Kandidatin Sanja erklärt prompt: „Ich habe in meiner Masterarbeit zum Thema ‚Weibliche Masturbation‘ geforscht und was der Toy-Markt so bietet und der Markt reproduziert heterosexuellen Sex. Viele Frauen machen aber gerne andere Sachen – eine Sache, die sehr beliebt ist, ist das Reiten von Kissen also sich an Kissen reiben.“

Kandidatin Sanja mit außergewöhnlicher Idee

Jörg Pilawa grätscht dazwischen: „Du merkst wie ruhig es wird, aber ich finde es super. Wir reden hochwissenschaftlich darüber, daher ist das alles legitim.“ Da setzt die Kandidatin direkt ein: „Statistisch sind hier auch Kissenreiter und-reiterinnen unter uns, aber ich weiß ja jetzt nicht, ob man das hier so zugeben möchte.“

Weiter ergänzt sie: „Dafür gibt es aber noch gar kein Toy. Natürlich fühlt man sich dann überhaupt nicht repräsentiert, deshalb habe ich jetzt eins entwickelt also ein Toy zum Kissenreiten – einen Sattel.“ „Das große Allgemeinwissensquiz“-Moderator Jörg Pilawa wiederholt: „Es ist noch immer sehr still. Hast du dem Ganzen denn auch einen Namen gegeben?“ Sanja sagt: „Ja, der heißt ‚Come Around‘, weil er ja ums Kissen geht und man kann damit kommen!“

Die neuen Folgen von „Das große Allgemeinwissensquiz“ flimmern immer donnerstags, zur Primetime, um 20.15 Uhr über die Sat.1-Bildschirme.