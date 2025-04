Sat.1: Endlich herrscht Gewissheit – bald geht es wieder los

Viele Quizfans haben nun wieder einen großen Grund zur Freude: Der Sender Sat.1 hat verkündet, dass die Unterhaltungsshow „Das große Allgemeinwissensquiz“ ein Comeback feiern wird.

Welche Zeiten müssen sich die Fans merken? Und auf welche Veränderungen müssen sie sich einstellen? Hier findest du einen Überblick.

Sat.1: Das kommt auf die Quizfans zu

Ab dem 29. Mai 2025 wird es neue Folgen von „Das große Allgemeinwissensquiz“ geben! Jörg Pilawa (59) übernimmt wie gewohnt die Moderation des Formats. Zudem wird auch das bekannte Konzept bestehen bleiben.

Wie schon in der Vergangenheit werden sich die Teilnehmer aus Menschen in deutschen Innenstädten zusammensetzen. Sie müssen sich qualifizieren, indem sie Fragen von „Heute Show“-Star Fabian Köster richtig beantworten. Im anschließenden Showdown in der Quizarena geht es dann um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro.

Eine Neuerung kommt auf die Zuschauer zu

Die Kandidaten müssen ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen und Multiple-Choice-Fragen beantworten sowie Bilderrätsel lösen und Sortierspiele meistern. Ein Detail ist jedoch anders: So wurde mächtig am Design des Quizformats gearbeitet. Wie genau sich das am Ende widerspiegelt – im Look des Studios oder der Quiz-Grafiken? – wurde noch nicht verraten.

Es bleibt spannend, ob Sat.1 mit „Das große Allgemeinwissensquiz“ am Quotenerfolg (8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe) des vergangenen Jahres anknüpfen kann.

Die Fans müssen sich als Sendezeitpunkt denDonnerstagabend um 20.15 Uhr merken. Außerdem wird das Format auf Joyn streambar sein.