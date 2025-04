Sparkasse, Volksbank & Co.: Mitarbeiter schlagen Alarm – es geht um viel Geld

In Sachen Finanzen kennen viele Verbraucher keinen Spaß. Gerade bei dem großen Angebot von Sparkasse, Volksbank und Co. wollen Kunden das Beste für sich herausholen. Doch aktuell müssen sie mehr aufpassen denn je.

Grund dafür sind vor allem Betrüger im Internet. Denn immer mehr Kunden von Sparkasse, Volksbank und Co. müssen aufmerksam sein, dass sie nicht auf irgendwas klicken und gar Betrügern zum Opfer fallen. Besonders eine Bank trifft es aktuell ziemlich hart…

Volksbank: Kunden müssen aufpassen!

Und zwar sind Kunde der Volksbank zurzeit von einer üblen Phishing-Welle betroffen. Laut der Verbraucherzentrale verschicken Cyberkriminelle vermehrt wieder täuschend echte E-Mails, die vorgeben, dass Kunden ein bestimmtes Verfahren erneuern müssen. Dabei setzen sie eine ziemlich freche Frist.

+++Sparkasse & Co.: Änderung bei Überweisung! Es betrifft alle Kunden+++

Darin steht, dass Volksbank-Kunden das sogenannte „VR-SecureGO Verfahren“ innerhalb eines Tages erneuern sollen. Dabei werden von den Betrügern ganz klassische Phishing-Methoden angewandt. Unter anderem wollen die Kriminellen so über eine unpersönliche Anrede, unseriöse Absenderadressen und vor allem eine extrem kurze Fristsetzung an sensible Daten kommen. Genau das soll die Kunden dann unter Druck setzen.

Auch die Sparkasse ist davon betroffen

Dabei steht aber viel Geld auf dem Spiel. Die genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken haben nämlich laut eigenen Angaben in Deutschland 17,8 Millionen Mitglieder und über 30 Millionen Kunden. Wer als Volksbank-Kunde also so eine E-Mail erhält, sollte bei Unsicherheiten ausschließlich die offizielle Banking-App oder die Webseite der Bank aufrufen. Wenn Handlungsbedarf bestünde, dürfte dies auch dort nachzuvollziehen sein.

Aber auch die Sparkasse hatte zuletzt immer mal wieder mit solchen betrügerischen Maschen zu kämpfen. So wollten die Cyberkriminellen mit einer „wichtigen Sicherheitsmitteilung“ an Kundendaten kommen. Unter der Androhung von Einschränkungen sollten Sparkassen-Kunden ihre Daten verifizieren. Auch hier gab es wieder nur eine sehr kurze Frist (wir berichteten).