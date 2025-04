Formel 1: Hamilton hat schon keinen Bock mehr! Ferrari-Star mit knallharter Abrechnung

So etwas hat Lewis Hamilton auch schon sehr lange nicht mehr erlebt. In der Formel 1 hinkt der Pilot bei Ferrari den Erwartungen deutlich hinterher. Daran hat auch das nicht so schnelle Auto der Scuderia einen erheblichen Anteil. Der siebenmalige Weltmeister findet einfach nicht in die Spur.

Die Hoffnungen auf die Wende sind bei allen Beteiligten groß. Doch ausgerechnet das nächste Formel-1-Rennen dürfte Hamilton nicht gefallen. Die Königsklasse gastiert nämlich in Miami, worauf der Brite anscheinend gar keine Lust hat.

Formel 1: Hamilton-Abrechnung mit Rennstrecke

Die Ergebnisse stimmen nicht, das Auto ist zu langsam: Lewis Hamilton erlebt in der Formel 1 mit Ferrari einen Horror-Start. Es reicht einfach nicht für die vorderen Plätze und erst recht nicht zu einem Sieg. Davon ist der Brite mit der Scuderia aktuell meilenweit entfernt.

Dass es besser werden kann, erhoffen sich alle beim Traditionsteam der Motorsport-Königsklasse. Das nächste Rennen findet in Miami statt. Eine Strecke, die nicht allen Formel-1-Fahrern gefällt – vor allem nicht Lewis Hamilton.

„Wahrscheinlich befindet sich dieser Kurs am Ende der Liste meiner Lieblingsstrecken“, sagt der Ferrari-Star deutlich.

Miami-Strecke unbeliebt

Nicht nur Hamilton, sondern auch einige andere Piloten zeigten sich 2022, als es das erste Miami-Rennen der Formel 1 gab, wenig begeistert vom Strecken-Layout. Vor allem die Asphaltbeschaffenheit wurde von vielen Verantwortlichen und Fahrern kritisiert. Die Veranstalter verbesserten den Belag auf der Strecke, die Kritik am Streckenverlauf bleibt allerdings weiterhin.

Der Abschnitt zwischen den Kurven 13 und 16 und einer Schikane ist besonders umstritten. Max Verstappen verglich diese Passage mit einer Kartbahn. Fernando Alonso bezeichnet die Strecke als uninteressant und nicht wettbewerbsfähig. Diese Aussagen der besten Formel-1-Fahrer sind natürlich ein Schlag ins Gesicht der Veranstalter.

Zurück zu Hamilton: Auch wenn ihm die Strecke nicht gefällt, werden viele Augen in Miami wieder auf den Ferrari-Piloten gerichtet sein. Ob er trotz seiner Kritik die Lust aufs Fahren finden wird und vielleicht für eine Überraschung sorgen kann? Dafür müssen zunächst aber die Probleme am Ferrari-Auto behoben werden.