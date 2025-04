Mick Schumacher vor Mega-Comeback? Bei diesen Aussagen spitzen alle die Ohren

Es gab Zeiten, da sind zahlreiche deutsche Piloten in der Formel 1 an den Start gegangen. Aktuell gibt es nur einen Fahrer aus Deutschland: Nico Hülkenberg. Vor einigen Jahren war auch noch Mick Schumacher dabei, doch der Sohn von Rennlegende Michael Schumacher wartet seitdem auf eine Rückkehr – bisher vergeblich.

Allerdings gibt es jetzt Hoffnung für Mick Schumacher. Ab dem kommenden Jahr wird nämlich mit Cadillac ein elftes Team in die Formel 1 dazustoßen. Eine große Möglichkeit für den Deutschen. Ein guter Freund der Familie Schumacher lässt jetzt mit seinen Aussagen aufhorchen. Das wird viele deutsche Fans freuen.

Mick Schumacher: Rückt ein Comeback näher?

Immer wieder wurde Mick Schumacher mit einem Sitz eines Formel-1-Teams in Verbindung gebracht und immer wieder bekam er ihn nicht. Zwei Jahre konnte der Deutsche in der Königsklasse für Haas fahren. Im damals langsamsten Auto des Fahrerfelds konnte er nur selten glänzen. Jetzt hofft nicht nur er, dass er eine weitere Chance in der beliebtesten Serie bekommt.

„Wäre Michael an seiner Seite gewesen, wäre Mick heute Stammfahrer in der Formel 1“, sagt F1-Ikone Bernie Ecclestone gegenüber mehreren Medien. Der ehemalige Boss der Rennserie äußerte sich immer wieder zu Mick Schumacher und machte viel Werbung für den mittlerweile 26-Jährigen.

Ecclestone ist sich sicher, dass er irgendwann wieder in der Königsklasse fahren wird: „Was für ihn spricht: Der Name Schumacher hat in den USA noch mehr Strahlkraft als in Europa. Die Formel 1 könnte diesen Namen weiterhin gut gebrauchen.“ Warum ausgerechnet die USA? Mit Cadillac wird ein amerikanisches Team 2026 erstmals an den Start gehen.

Cadillac hat viele Fahrer im Visier

Wer bei Cadillac fahren wird, entscheidet Graeme Lowden. Der ehemalige Teamchef erklärt zur Fahrerfrage des baldigen F1-Teams: „Es gibt eine Menge extrem guter Fahrer da draußen, die hungrig sind, entweder in die Formel 1 zu kommen oder zurückzukehren. Es mangelt nicht an potenziellen Kandidaten.“ Und zu denen gehört auch Mick Schumacher.

Das Team wird definitiv einen amerikanischen Fahrer holen. Dazu soll ein erfahrener Pilot am Steuer sitzen. Neben Mick wird auch immer wieder Sergio Perez gehandelt. Der Mexikaner wurde bei Red Bull im vergangenen Jahr entlassen und ist aktuell ohne Job.

Zustimmung bekommt Mick Schumacher von vielen Experten und ehemaligen Teamchefs wie Franz Tost, der jahrelang bei Torro Rosso das Sagen hatte: „Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für Mick. In der Formel 1 wird man schnell vergessen, wenn man zu lange weg ist. Aber Mick hätte immer noch das Zeug dazu. Mit entsprechender Vorbereitung wäre er eine gute Wahl für Cadillac.“ Ob das auch Cadillac so sieht?