Frank Rosin wird deutlich – „Darauf hat die kulinarische Welt 25 Jahre gewartet!“

An die Herde, fertig, los! Am Mittwochabend (24. Juli) wird bei Sat.1 wieder um die Wette gekocht. Bei „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ duelliert sich Frank Rosin mit bekannten TV-Köchen.

Am Ende entscheidet dann das Publikum, wessen Gerichte ihnen am besten geschmeckt haben – und wer somit gewinnt. An diesem Abend tritt ein wahres Urgestein des Kochfernsehens gegen Frank Rosin an. Ein Duell, worauf sich nicht nur der „The Taste“-Juror selbst freut.

Frank Rosin fordert IHN heraus

Am Mittwochabend kommt es bei Sat.1 zum Duell der Koch-Giganten: Frank Rosin kocht gegen TV-Legende Johann Lafer. Unter dem Motto „Azubis“ gilt es das Publikum mit mehreren Gängen zu überzeugen. Auf Instagram veröffentlicht der 58-Jährige eine kurze Vorschau der Folge – und macht dazu eine klare Ansage.

„Darauf hat die kulinarische Welt 25 Jahre gewartet! Frank Rosin versus Johann Lafer!

Glaubt mir, das ist das geilste, unterhaltsamste, was es in einer Kochshow jemals gab!“, schreibt der TV-Koch aus Dorsten zu dem kurzen Clip. Die Fans der Sendung entscheiden sich bereits vor Ausstrahlung für eine Seite.

Frank Rosin: Fans haben eindeutige Prognose

In den Kommentaren feuern zahlreiche Sat.1-Zuschauer das Team von Frank Rosin an. Sie freuen sich auf ein spannendes Duell der beiden Giganten. Doch ein Fan warnt den „The Taste“-Juror vor seinem Gegner: „Man sollte sich nie zu siegessicher fühlen, Rose. Johann Lafer kann auch gut kochen und die Geschmäcker sind verschieden. Wenn viele Gäste aus der Nähe vom Lafer kommen, essen sie nicht wie wir im Pott.“

Sat.1 zeigt „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.