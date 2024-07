Nach Auftakt von „Wer kocht das Beste für die Gäste“: Zuschauer zieht klares Fazit – „Chaotisch“

Kochsendungen haben sich fest als Teil des deutschen Fernsehprogramms etabliert und begeistern Millionen von Zuschauern. Auch die Star-Köche der Formate rücken immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. So steht Frank Rosin seit 2003 mit verschiedenen Formaten am Herd – und bekommt nun ein neues auf Sat.1.

„Wer kocht das Beste für die Gäste“ feiert am 3. Juli seine Premiere auf dem Sender. Doch nach dem Auftakt der Kochshow ist schnell ein Urteil gefällt.

Sat.1-Show: Das kann das neue Format

Zum Auftakt der Sat.1-Sendung tritt Alexander Hermann gegen Frank Rosin an. Das Konzept dreht sich um die prominenten TV-Köche, die 33 Gäste mit 33 Tellern und 99 Gängen zu überzeugen versuchen. Dabei dürfen sich die Zuschauer selbst aussuchen, auf welches Team sie setzen möchten. Wer das Publikum geschmacklich begeistert, gewinnt das Duell.

Das Motto des Abends startet mit einem überraschenden: „Im Wald“ lautet das Thema, welches sich auf dem Teller wiederfinden sollte. Auch die Gäste sind schon gespannt und raten fleißig mit, was sie später präsentiert bekommen. Von Reh bis Suppe sind dabei verschiedene Vorschläge bei den Verkostern im Gespräch. Doch läuft alles rund in der Küche? Zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei – empfindet zumindest eine Zuschauerin.

Sat.1-Show: Zuschauer genervt!

Von traditionsreichen Formaten wie „Die Küchenschlacht“ bis hin zu modernen Wettbewerben wie „The Taste“ – die Vielfalt der Kochshows im Fernsehen ist beeindruckend. Sat.1 möchte den gastronomischen Erfolg weiterhin aufrechterhalten und startet deswegen mit dem neuen Format „Wer kocht das Beste für die Gäste“ durch.

Auf X scheint dieses eine Zuschauerin allerdings noch nicht abgeholt zu haben. „Finde die Umsetzung etwas chaotisch!“, kommentiert sie auf der Online-Plattform. Andere hingegen empfinden die Sendung als erfrischende Abwechslung: „Bin schon gespannt auf das neue Format“, so eine weitere Reaktion. Ob die Kochshow überzeugt, wird sich wohl in den kommenden Wochen zeigen. Insgesamt fünf Ausgaben sind geplant.

Neben den Sterne-Köchen übernimmt Jana Ina Zarrella die Moderation der neuen Sat.1-Sendung. Weitere Folgen von „Wer kocht das Beste für die Gäste“ folgen die kommenden Mittwoche jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr.