Sat.1-Zuschauer sind wegen Krönungs-Sendung auf 180 – „Geht mal gar nicht“

Es ist ein illustres Team, das sich Sat.1 für die Krönung von König Charles III. zusammengestellt hat. Nicht nur, dass im Laufe des Tages die ProSieben-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Moderation für eine Stunde übernehmen werden, auch das halbe „Frühstücksfernsehen“-Team ist in die Berichterstattung involviert.

Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Benjamin Bieneck und Benedikt Amara sind in London, um für den Kölner Sender zu berichten und vor allem Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen hat sich dem Anlass entsprechend gekleidet.

Sat.1-Zuschauer wettern über Krönungs-Sendung

So berichtete Lufen zu Beginn der Sendung, dass sie immer wieder aus der Redaktion den Hinweis bekam, doch ein ganz bestimmtes Thema anzusprechen. Worum es ging? Um ihr Kleid. Das nämlich wurde bereits am Vortag von Kate Middleton bei einer Veranstaltung getragen. Also nicht exakt dasselbe Kleid, sondern dasselbe Modell.

Welch Zufall, dachte sich wohl auch Marlene Lufen, sorgte mit der Info aber bei ihren Gästen zunächst für keine Jubelstürme. „Könnt ihr jetzt mal was dazu sagen, sonst wird das ein wenig peinlich“, bat Lufen ihre Studiokollegen, doch mal auf den Zufall einzugehen.

Ja, schön ist es, hieß es dann unisono. Und nachhaltig sei es ja auch, wenn Kleider mehrfach getragen würde, das kenne man ja von Kate Middleton. Bei den Fans auf Twitter kam das blaue Kleid, mit Strassbesatz weniger gut an.

Marlene Lufen trägt das selbe Kleid wie Kate Middleton

„Wie schön, dass ihr das Ereignis von Beginn an begleitet, aber das blaue Kleid der Moderatorin hätte bei diesem Anlass doch besser nicht so einen hohen Schlitz gehabt. Ich bin nicht prüde, aber das hat keinen Stil, sorry“, schreibt beispielsweise eine Sat.1-Zuschauerin. Und ein anderer Fan auf Twitter ergänzt: Marlene Lufen geht mal wieder gar nicht. Von Moderation bis zum Kleid, wieder nur Selbstdarstellung.“

Eine Einschätzung, die wir an dieser Stelle nicht teilen können. So hat allein das schöne blaue Kleid ob Kate Middleton seine Daseinsberechtigung und auch Marlene Lufen bringt mit ihrer Art frischen Wind in die stundenlange Veranstaltung. Im Interview verriet uns Marlene Lufen kurz vor der Krönung, welcher Moment mit König Charles III. sie besonders berührt hat.