Kate Middleton: Spezielle Details! SIE sind nicht zu übersehen

Kate Middleton (43) und Prinz William (42) gastierten am 22. Mai 2025 bei der offiziellen feierlichen Taufzeremonie der Fregatte HMS Glasgow.

Die Princess of Wales war nicht nur Zuschauerin des Events, sondern spielte selbst eine bedeutende Rolle: Als Schirmherrin des Royal-Navy-Schiffs hielt sie eine kurze Ansprache. Anschließend zerschellte Kate Middleton traditionsgemäß eine Flasche Whisky am Rumpf des Schiffs.

Doch sie zog nicht durch den Akt der Taufe die Blicke auf sich, sondern durch etwas ganz anderes…

Kate Middleton präsentiert sich in einem besonderen Look

Auf dem Werftgelände in Scotstoun zeigten die 43-Jährige und ihr Ehemann einmal mehr ihr Gespür für Mode und Stil. Prinz William trug einen blauen Anzug mit vielen Abzeichen, und Kate Middleton hatte ein Mantelkleid in der gleichen Farbe an.

Das Kleid zeichnete sich durch eine enge Passform weiße Details am Kragen, an den Taschen und am Rock aus. Es stammt aus der Londoner Boutique Suzannah London und gehört zu ihren neuesten Kleidungsstücken. Dazu kombinierte sie eine blaue Clutch von Emmy London, bequeme Wildlederpumps in Beige von Gianvito Rossi und einen Hut von Philip Treacy, der super zu ihrem Look passte.

Sie hält Prinzessin Dianas Schmucksstücke in Ehren

Ein besonderes Augenmerk lag jedoch auf ihrem Schmuck: Die Princess of Wales wählte Ohrringe mit historischer Bedeutung. Diese wertvollen Saphir- und Diamantstücke gehörten einst Prinzessin Diana, der verstorbenen Mutter von Prinz William.

Der Schmuck ergänzte sich ausgesprochen gut mit dem Verlobungsring, den die 43-Jährige ebenfalls von Diana geerbt hat. Diese besonderen Details hatten sicher viele der treuen Royals-Anhänger bemerkt. Schlussendlich bleibt es spannend, wann Kate Middleton erneut zu den exquisiten Stücken greifen wird.