Kate Middleton: Bruder spricht Klartext – „Kann kompliziert sein“

Kate Middleton hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Herzogin kämpfte gegen den Krebs, musste sich zudem mit zahlreichen Verschwörungstheorien rund um ihren Gesundheitszustand herumschlagen. Bei dem ganzen Drama rund um ihre Person, immer an ihrer Seite: ihre Familie.

Kate Middleton kann in harten Zeiten nicht nur auf ihren Mann Prinz William zählen. Auch ihr Bruder ist für die Prinzessin ein echter Fels in der Brandung. Jetzt hat James Middleton in einem Interview mit dem „Mirror“ Klartext gesprochen.

Kate Middleton: Auf die Prinzessin kann man sich immer verlassen

Denn auch der 38-Jährige hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, leidet seit Jahren an Depressionen. „Ich habe unglaubliches Glück, meine beiden Schwestern nicht nur als Geschwister, sondern auch als Freundinnen zu haben“, betont James und bezieht sich dabei auf Pippa und Kate Middleton.

Kate und Pippa seien für James „immer da“ gewesen, wenn er sie brauchte. „Man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen. Sie kann kompliziert sein und erfordert Arbeit. Aber wenn sie stark ist, ist sie meiner Meinung nach eine der stärksten Bindungen, die es gibt“, betont James.

Kate Middletons Bruder: „Ich tue es, weil ich dich liebe“

Erst kürzlich sprach der Bruder von Kate Middleton darüber, wie die Krebs-Diagnose die Familie erschütterte. „Es war eine herausfordernde Zeit für uns alle“, sagte er. Die Middletons – Mama Carole (68), Papa Michael (73), Schwester Pippa (41) und Bruder James (38) – standen Kate bei.

„Für jemanden da zu sein, ist so wichtig.“ Und das bedingungslos, versteht sich. „Ich tue es nicht, um etwas zu bekommen. Ich tue es, weil ich dich liebe“, betonte James damals (Wir berichteten hier). Egal, was kommen mag – ihre Familie hat Kate in jedem Fall hinter sich stehen.