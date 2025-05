Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen lüftet Geheimnis – jeder darf es wissen

Moderatorin Marlene Lufen (54) ist aus dem Sat.1-Programm kaum noch wegzudenken. Seit 1997 ist sie eine feste Größe im TV. Beim „Frühstücksfernsehen“ begleitet sie die Zuschauer regelmäßig durch den Morgen.

Doch auch mit ihrem Podcast „M wie Marlene – wie gelingt das Leben?“ zieht die 54-Jährige die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Hier spricht sie mit unterschiedlichen Gästen über Themen, die viele bewegen.

In ihrer aktuellen Ausgabe begrüßt Marlene Lufen Paul Ronzheimer (39), den stellvertretenden Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. Dabei enthüllen beide sehr persönliche Details, über die sie noch nie zuvor öffentlich gesprochen haben…

Sat.1-Moderatorin spricht es das erste Mal öffentlich aus

„Womit hast du gestruggelt als Teenager?“, fragt Marlene Lufen Paul Ronzheimer direkt. Ohne lange nachzudenken, gewährt der 39-jährige plötzlich sehr private Einblicke. Er antwortet: „Ich habe damit gestruggelt, dass ich erkannt habe, dass ich schwul bin.“

Anschließend fügt er hinzu, dass er damit nicht umgehen konnte. Marlene Lufen kann diese vergangene Phase sehr gut nachempfinden. Die Sat.1-Moderatorin erlebte ein ähnliches Szenario in ihrer Jugendzeit.

„Ich hatte auch so eine kurze Phase der Verwirrung“

„Ich hatte auch so eine kurze Phase der Verwirrung. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Wir waren mal zu viert in den Reiterferien und dann lagen wir alle vier in dem Ehebett. Ich habe mich wahnsinnig angezogen gefühlt zu einer Freundin, mit der ich heute noch befreundet bin“, berichtet sie.

Für die Sat.1-Moderatorin war es ein sehr einschneidendes Erlebnis. Wenig später habe sie sich verzweifelt selbst hinterfragt – es für möglich erachtet, homosexuell zu sein. Wie Marlene Lufen dann letztendlich herausfand, dass sie sich doch nur für Männer interessiert, wird im weiteren Verlauf ihrer Podcastfolge offenbart. „M wie Marlene – wie gelingt das Leben?“ ist bei Spotify abrufbar.